Путин заявил о заинтересованности России в восстановлении отношений с ЕС

Хельсинки, 21 августа. Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Евросоюзом, заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Глава российского государства сообщил, что на переговорах с лидером Финляндии он обсуждал «некоторые вопросы международной повестки дня».

«Заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений с Евросоюзом», — сказал российский президент.

Москва рассчитывает, что новое руководство ЕС проявит позитивный настрой на поддержание взаимовыгодных партнерских отношений с Россией, добавил Путин.