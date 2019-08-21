Шойгу рассказал об ответе России на действия НАТО. События дня. ФАН-ТВ

Шойгу подготовил ответ для НАТО
Новые угрозы возникают как на западном, так и на восточном фронтах. Именно эту острую тему сегодня обсуждала коллегия Минобороны во главе с Сергеем Шойгу. По его словам, ситуация осложняется последними действиями НАТО и требует адекватного ответа. В связи с этим до конца года в Западный военный округ России поступит 1 300 единиц новой и модернизированной техники. Восточный получит еще больше — 1 700. Вдобавок к этому оба региона усилятся военными-контрактниками. Подробнее о причинах таких мер рассказал сам министр обороны:
«Военно-политическая обстановка на западном стратегическом направлении остается напряженной. В восточной Европе — развертывание системы ПРО США, в Польше и Румынии, расширение военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией. Тенденция к осложнению военно-политической обстановки сохраняется и на восточном стратегическом направлении. Действия США и их союзников направлены на расширение своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ослабление позиций России и Китая в Юго-Восточной Азии», — заявил Сергей Шойгу, министр обороны России.
На фоне развала ДРСМД и новых ракетных испытаний США вопрос безопасности становится все актуальнее. Сейчас идет активная подготовка к российско-белорусским учениям «Щит Союза», они пройдут с 13 по 19 сентября. Шойгу подчеркнул, что эти маневры нацелены только на защиту от возможных угроз. К слову, несмотря на всю серьезность повестки дня, заседание Минобороны кончилось на мажорной ноте: глава ведомства представил нового члена коллегии Юнус-Бека Евкурова и вручил ему должностной знак своего заместителя. На плечи экс-главы Ингушетии ложатся боевая подготовка ВС, безопасность авиации и, мягко говоря, немалая ответственность.
Европа поставила условия на пути к G8
Европа вовсю обсуждает потенциальное возвращение России в «большую восьмерку». Но Германия, похоже, настроена скептически. Представитель немецкого кабмина Штеффан Зайберт заявил, что говорить о прежнем формате можно, но лишь устранив причины его распада. Очевидно, что речь идет о событиях «крымской весны» 2014-го, когда «восьмерка» сократилась до семи государств, не желая вести диалог с Москвой. И все же Зайберт подчеркнул, что принял к сведению слова президента США Дональда Трампа. Вот он, напротив, готов поддержать Россию в G8. И поднять этот вопрос на следующей встрече «семерки» в Биаррице. Не исключено, что французский лидер Эммануэль Макрон тоже приобщится к этой теме. Он, видимо, остался доволен последней встречей с российским коллегой Владимиром Путиным. И даже разразился в соцсетях постом на русском языке, где отметил прогресс взаимоотношений и даже наметил новые задачи. Одна из них — создать «архитектуру безопасности и доверия» между Россией и ЕС. В Москве хоть и не считают возвращение в «восьмерку» самоцелью, но от формата все же не отказываются:
«Нам вполне хватает тех расширенных, многосторонних форматов, например, «двадцатка» и другие объединения: ШОС, БРИКС, ООН, где мы можем успешно выстраивать свою внешнеполитическую линию. Но если западные партнеры будут настаивать на возвращении России в «восьмерку», то я думаю, что этот вопрос можно рассмотреть и увязать его с ослаблением незаконного санкционного режима против нашей страны», — считает Антон Морозов, депутат Госдумы России.
Конечно, мимо новостей не прошла Украина. Вице-премьер страны Вячеслав Кириленко назвал возрождение «восьмерки», если оно, конечно, состоится, поражением для Киева. И, кажется, что Европа нехотя повторяет сценарий ПАСЕ, куда Россия все-таки вернулась, несмотря на, казалось бы, упрямую позицию Запада и свирепое недовольство Украины. Не исключено, что история повторится вновь.
Лавров и Родригес встретились в Москве
А вот диалог Каракаса и Москвы, как обычно, прошел на позитивной ноте. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Дипломат заметил, что в нынешнем году такие переговоры не редкость: в Москве уже встречались министры иностранных дел и обороны обеих стран, работает межправительственная комиссия. Как и тогда, сегодня Россия поддержала Венесуэлу в вопросах международного права.
«Хочу, пользуясь случаем, поздравить с успешным проведением в прошлом месяце в вашей стране заседания Координационного бюро Движения неприсоединения. Его участники вновь подтвердили солидарность с народом и правительством Венесуэлы в отстаивании норм и принципов международного права, прежде всего, тех, которые закреплены в Уставе ООН. Всегда будем солидарны с вами, отстаивать право каждого народа самостоятельно выбирать пути своего развития и категорически противодействовать любым нелегитимным односторонним методам шантажа и давления», — сказал Сергей Лавров, министр иностранных дел России.
О ком идет речь, догадаться несложно. Вот и президент Венесуэлы Николас Мадуро сегодня рассказал: переговоры с властями США идут уже несколько месяцев. Но договориться пока не удается. Причина проста: Штаты поддерживают в латиноамериканской республике оппозиционера Хуана Гуайдо, который в начале года самолично объявил себя лидером страны и погрузил ее в протестный хаос. Россия же, напротив, поддержала законную власть в лице Николаса Мадуро. А вот за Гуайдо хоть и выступили многие страны Запада, необходимой поддержки народа он так и не получил.