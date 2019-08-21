Хельсинки, 21 августа. Работа по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» на территории Финляндии завершена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Могу проинформировать вас о том, что сегодня закончена работа по прокладке этой трубопроводной системы на финляндском участке, в финляндской исключительной экономической зоне», — сказал глава РФ на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

«Северный поток — 2» будет проложен из России в Германию через Балтийское море. Как не раз отмечали эксперты в аналитических материалах, трубопровод обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран Европейского союза, многие из которых высказались за строительство газопровода на их территории.

При этом категорически против проекта выступают США, поскольку хотят продавать Европе свой сжиженный газ. Кроме того, власти Украины боятся потерять колоссальную прибыль от транзита российского газа, высказывается против также и ряд европейских стран, включая Данию.

Примечательно, что американский президент Дональд Трамп ранее объявил об отмене запланированного визита в Копенгаген. Причиной такого решения, по его словам, стала реакция премьер-министра этого государства Метте Фредериксен на предложение главы Белого дома продать Гренландию США. Ссора между политиками, по мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателя Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, может привести к тому, что Дания пересмотрит свою позицию по «Северному потоку — 2».

Как заявлял ранее бывший министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла, в ближайшей перспективе Европе будут нужны большие объемы природного газа, а самым экологическим и выгодным методом его поставок является «Северный поток — 2».

На днях в высшем административном суде Финляндии отклонили иск экологов из Польши, которые требовали запретить строительство трубопровода.