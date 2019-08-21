Самолет главы МИД Германии сломался перед вылетом в Москву

Москва, 21 августа. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас был вынужден добираться в Москву на самолете ВВС ФРГ из-за поломки правительственного Airbus A340.

Как сообщает Spiegel Online, у гражданского лайнера были обнаружены проблемы с гидравликой. Чтобы не опаздывать на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Маас решил воспользоваться запасным самолетом А310, который обычно доставляет военнослужащих. В итоге глава немецкой дипломатии прибыл в Москву по расписанию.

Отметим, что авиатехника далеко не первый раз подводит Мааса. Только за последние полгода министр был вынужден не менее пяти раз менять борт из-за различных поломок. К примеру, на прошлой неделе самолеты главы МИД ФРГ дважды ломались, из-за чего он опоздал в Нью-Йорк на два часа.

До этого проблемы возникли у самолета канцлера Германии Ангелы Меркель. В ноябре 2018 года она направлялась в Буэнос Айрес на саммит G20, однако через час полета пилоты обнаружили неисправность и приняли решение посадить самолет в аэропорту Кельн-Бонн. А в мае 2019 года в лайнер Меркель врезался Renault Traffic в аэропорту Дортмунда.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лавров и Маас планируют обсудить ситуацию в Иране, вопросы глобальной безопасности, а также двустороннее взаимодействие в различных сферах.