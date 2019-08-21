Эксперт рассказал, как ссора США и Дании поможет достроить «Северный поток — 2»

Отмена визита президента США Дональда Трампа в Данию может привести к тому, что эта страна пересмотрит свою позицию по «Северному потоку — 2». Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

21 августа Трамп объявил в Twitter о том, что отложил запланированный визит в Копенгаген. Причиной такого решения, по его словам, стала реакция премьер-министра Дании Метте Фредериксен на предложение Трампа продать Гренландию США. Она назвала его «абсурдным». Трамп иронично поблагодарил премьер-министра за ее прямоту, которая помогла обеим странам «сэкономить множество расходов и усилий».

Между двумя странами явно наметилось охлаждение. При этом именно Дания остается последней из стран Северной Европы, которая отказывается согласовать строительство газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах.

«Изначально было ясно, что сама по себе Дания ничего не имеет против «Северного потока — 2». На нее давили Соединенные Штаты. Именно поэтому в Дании задним числом, в нарушение всех юридических норм, приняли закон о том, что будут рассматривать проект «Северный поток — 2» не только с точки зрения экологических норм, но и с точки зрения национальной безопасности», — напомнил собеседник ФАН.

По его словам, сейчас ситуация интересна тем, что у Копенгагена появился повод разрешить строительство «Северного потока — 2» в своих территориальных водах.

«На претензии американцев они могут ответить, что Дания и так сколько могла задерживала прокладку нового трубопровода из России, а США вместо благодарности начали требовать продажи Гренландии. Дескать, думайте, что предлагаете: Дания хоть и маленькая, но все же гордая страна», — иронично заметил Игорь Юшков.

То есть датчане получили определенный подарок: без этой странной идеи Трампа оправдаться перед заокеанским гегемоном было бы сложнее, считает эксперт.

«Тем более, похоже, Дания и так готовилась выдать разрешение на прокладку трубопровода еще до «гренландского кульбита» Трампа. А теперь у Копенгагена в определенном смысле развязаны руки, и вполне возможно, что в самое ближайшее время они выдадут разрешение на строительство «Северного потока — 2» в своих водах», — рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

По его словам, Копенгаген находится в довольно глупом положении. Дания уже давала разрешение на строительство в своих водах «Северного потока — 1». И тогда маршрут трубопровода они называли самым экологичным из возможных.

«А новый трубопровод прокладывается по тому же маршруту. Более того, многолетняя история «Северного потока — 1» доказывает, что никакого отрицательного влияния на экологию Балтийского моря он не оказывает. И, тем не менее, Копенгагену приходится искать какие-то нелепые отговорки, чтобы не выдавать разрешения на строительство», — отметил Игорь Юшков.

По мнению эксперта, в ближайшей перспективе самой Дании придется задуматься, у кого ей покупать газ.

«Сейчас Дания самодостаточная в этом смысле страна — добывает газа столько, что покрывает свои потребности. Но в ближайшем будущем из-за снижения добычи в Северном море ей придется думать, у кого закупать «голубое топливо». И в этом плане газ из «Северного потока — 2» был бы для Дании самым оптимальным вариантом», — резюмировал собеседник ФАН.

Вот уже два года Копенгаген не дает разрешения на прокладку российского газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах. Представители «Газпрома» заявляли, что до конца сентября надо начать строить датский участок, чтобы запустить трубопровод, как это запланировано, 1 января 2020 года. Представители операторов «Северного потока — 2» в Германии уже готовят судебные иски к Дании на случай, если в прокладке будет отказано.