Москва, 21 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о сохранении напряженной обстановки на западном стратегическом направлении: усилении военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертывании системы ПРО США в Польше и Румынии, расширении военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией. Позицию Минобороны РФ прокомментировал ФАН Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Давайте просто посчитаем количество учений НАТО за этот год, — предлагает Липовой. — Около 100, большая часть из которых проводится вблизи границ России. НАТО буквально не вылезает из Польши, и прибалтийских государств, проводя там ежеквартальные учения с постоянно увеличивающимся военным контингентом, а значит, и вооружением. Буквально недавно завершились крупномасштабные учения под названием Agile Spirit 2019 в Грузии, в которых приняли участие 14 государств, в большинстве своем входящих в НАТО. Самолеты альянса совершают регулярные разведывательные полеты у наших границ. О каком оборонительном характере альянса может идти речь?».

Герой России прокомментировал заявление Минобороны РФ о ситуации у западных границ. Председатель президиума организации «Офицеры России» напомнил, что все учения проходят под миролюбивым лозунгом — стабильность и безопасность Европы и стран-членов НАТО. Но, после окончания маневров, в том или ином регионе на постоянной основе остаются дополнительные натовские подразделения.

«Для меня очевидно, что учения НАТО — лишь ширма для переброски войск к границам России, — говорит Липовой. — Инициатором и организатором этой переброски являются США, чья политика в последнее время направлена лишь на усиление конфронтации с нашей страной. Поэтому решение министра обороны Сергея Шойгу об усилении наших позиций на западных рубежах совершенно обоснованно и своевременно».

Добавим, что глава российского военного ведомства на заседании коллегии Минобороны 21 августа заявил об ответном комплексе мер со стороны России «для нейтрализации возникающих угроз». Он также рассказал о мероприятиях на Восточном стратегическом направлении: в текущем году их будет 62, самыми важными Шойгу назвал формирование управления смешанной авиационной дивизии и зенитной ракетной бригады. Министр отметил, что «действия США и их союзников направлены на расширение своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ослабление позиций России и Китая в Юго-Восточной Азии».