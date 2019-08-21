Сирия новости 21 августа 19.30: САА замкнула кольцо вокруг Хан-Шейхуна, вертолеты ВКС РФ наносят удары по боевикам в Латакии

Сирия, 21 августа. Сирийская армия закрыла «крышку» «латаминского котла», вертолеты ВКС РФ увеличили количество ударов по террористам в Кабане, военный склад взорвался в Ираке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): завершила окружение террористов в Идлибе, нанесла удары по боевикам в Телль-Манисе.

ВКС РФ: увеличили количество ударов по боевикам на севере Латакии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояли САА в Идлибе и на севере Хамы, оказались в окружении в «латаминском котле».

Провинция Латакия

Вертолеты ВКС РФ атакуют позиции террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Курдистана» (запрещена в РФ) в горах на севере Латакии. Как сообщает ливанское агентство Al Masdar, российская авиация интенсивно использует вертолеты и самолеты, чтобы сломить сопротивление джихадистов, обороняющихся в районе населенного пункта Кабана. Пока что САА не удалось продвинуться на севере Латакии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Государственное сирийское информационное агентство SANA сообщает о восстановлении работы общественного транспорта в городе Дейр эз-Зор. Закупленные в Китае автобусы позволили нарастить количество маршрутов, помогая оздоровлению инфраструктуры города после продолжавшейся несколько лет осады террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство1». Стоимость автобусного билета в Дейр-эз-Зоре составляет 50 сирийских фунтов (6,4 рубля).

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия смогла замкнуть кольцо окружения вокруг города Хан-Шейхун — передовые отряды САА, наступавшие с востока, с направления Ас-Сукейка, встретились с отрядами, которые наступали с запада, сообщает источник в Twitter (@Bosni94). Теперь, после того как сирийская армия взяла под контроль Телль ат-Тараи, у террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» не осталось простых путей для отступления из «латаминского котла» — террористы могут вырваться только с боем, если смогут пройти под обстрелом в районе Ат-Таманы.

Боевая авиация правительственных сил нанесла удары по позициям террористов в районе города Телль-Манис, сообщает информационный источник в Twitter (@ufuq_sy). Другой источник (@jisrtv) сообщает об ударах ВКС РФ по городу Ариха в Идлибе.

Между тем Al Masdar сообщает, что сирийская армия до сих пор не заняла город Хан-Шейхун — передовые отряды спецподразделений «Силы Тигра» контролируют северную часть города, однако южный выход из Хан-Шейхуна остается под контролем «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок. В настоящее время джихадисты полностью отрезаны от линий поставок из Большого Идлиба, поэтому вынуждены будут обороняться до последнего или идти на прорыв в надежде выйти из окружения.

Ирак

Склады вооружения отрядов иракского шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» взорвались в районе военной базы «Аль-Балад» в Ираке. Как сообщает информагентство Halab Today, пожар на складах оружия и боеприпасов на юге провинции Салах-эд-Дин вспыхнул после минометного обстрела, сообщил источник издания. В руководстве формирований шиитского ополчения выразили уверенность в том, что эти взрывы не были случайностью — как и произошедший неделю назад взрыв в лагере «Хашд аш-Шааби» к югу от Багдада.

1 Организация запрещена на территории РФ.