Финский президент открыл встречу с Путиным фразой на русском языке

Хельсинки, 21 августа. Глава Финляндии Саули Ниинисте открыл встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Президентском дворце в Хельсинки.

В начале переговоров Ниинисте отметил, что надеется на то, что беседа пройдет успешно.

«Я рад новой встрече», — признался он на русском языке.

Кроме того, президент Суоми признался, что внимательно следил за переговорами Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Ниинисте считает, что этот визит был успешным.

«А в настоящее время нам очень нужны именно успешные визиты», — заметил он.

Как сообщалось ранее, на повестке переговоров Путина и финского президента и вопросы двусторонних отношений России и Финляндии и горячие международные темы. Среди них и перспективы восстановления нормального диалога РФ и Евросоюза.

Напомним, в августе прошлого года Ниинисте прилетал на переговоры с Путиным в Сочи, где по-русски поблагодарил российского лидера за приглашение, и признался, что ему было очень приятно приехать в этот южный город.

По-русски с Путиным, к слову, пытается разговаривать не только глава Финляндии. Например, канцлер ФРГ Ангела Меркель в октябре 2018 года во время саммита в Стамбуле по-русски спросила президента РФ о «сибирском пальто», чем рассмешила Путина.

В том же 2018 году экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в день своего 82-летия по-русски поблагодарил Путина за поздравления с днем рождения. Об этом Берлускони написал в своем Facebook. Он назвал президента России своим другом и добавил, что поздравления от него всегда особенные.