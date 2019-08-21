Путин прибыл на встречу с президентом Финляндии на автомобиле Aurus

Хельсински, 21 августа. Российский лидер Владимир Путин прибыл в президентский дворец в Хельсинки на переговоры с финским коллегой Саули Ниинисте на автомобиле Aurus.

Во двор президентского комплекса глава РФ приехал на машине отечественного бренда. При встрече Путин и Ниинисте обменялись рукопожатием и сфотографировались. Затем лидеры двух стран зашли во дворец, где по пути к комнате переговоров Путин задержался в одном из залов, чтобы оставить памятную запись в книге для почетных гостей.

Беседа президентов началась на третьем этаже дворца, она закрыта для прессы. По итогам переговоров, как ожидается, пройдет совместная пресс-конференция, после которой главы двух стран отправятся к причалу крепости Свеаборг, где состоится рабочий обед. Финская сторона предусматривает там беседу Путина и Ниинисте в формате один на один.

Владимир Путин приехал в президентский дворец в Хельсинки: Начались переговоры президентов России и Финляндии pic.twitter.com/u3IxkDBQ63 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 августа 2019 г.

Напомним, российский бренд Aurus представляет автомобили класса люкс: лимузин, седан и минивэн. Марка является рыночным названием проекта «Кортеж» ― машин для первых лиц государства.

Первым пассажиром лимузина Aurus стал президент России. Он протестировал автомобиль во время поездки на церемонию вступления в должность 7 мая 2018 года. С тех пор российский лидер пользуется лимузином на регулярной основе.

Ранее стало известно, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов проявляет интерес к российскому автомобилю Aurus, который ему продемонстрировал глава правительства РФ Дмитрий Медведев, и выразил желание приобрести всю линейку таких машин.