Глава ФАН рассказал о будущем Классификатора СМИ

Санкт-Петербург, 21 августа. Классификатор СМИ, созданный Федеральным агентством новостей, будет удобным, понятным и содержательным, сообщил руководитель проекта Евгений Зубарев в ходе онлайн-пресс-конференции

Один из пользователей поинтересовался, планируется ли в будущем расширять проект.

«Там будет фактическая информация, удобная и читателям, и коллегам. Все предложения будут рассмотрены», — заверил он.

Зубарев уточнил, что данные в классификаторе регулярно обновляются раз в неделю.

«После того, как будет запущен сайт, это будет происходить мгновенно. В режиме реального времени», — добавил глава ФАН.

Напомним, Классификатор СМИ будет представлять собой большой электронный архив, в котором содержится максимальное количество актуальных СМИ. Сначала Классификатор СМИ будет работать только в Рунете, но после перейдет и в англоязычный сегмент Сети.