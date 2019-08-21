Главные новости 21 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 21 августа.

Фото изменившейся до неузнаваемости экс-солистки «Тату» Волковой обсуждают в Сети. Новый имидж экс-солистки «Тату» Волковой шокировал фанатов.

Дональд Трамп принял предложение Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в будущем году в Вашингтон. Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на G7.

Актер Борис Смолкин рассказал, что переживает за внучку Анны Назаровой, которую артистка воспитывала в одиночку. Актер Смолкин отреагировал на кончину Назаровой.

Украинских политиков разочаровал пост Эммануэля Макрона на русском языке после его встречи с Владимиром Путиным. Политиков на Украине разочаровал пост Макрона на русском языке.

Кортеж президента Владимира Зеленского, ради которого было перекрыто движение по трассе, возмутил украинцев. Огромный кортеж Зеленского возмутил украинцев.

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Стрельба прогремела у рынка Вишняки в Краснодаре. Названа причина смерти актрисы Александры Назаровой. РФ и Китай созывают Совет безопасности ООН из-за ракетных разработок США. Дональд Трамп поддержал возвращение России в «большую восьмерку» — G8. Перестрелка у Вишняковского рынка в Краснодаре. События дня. ФАН-ТВ.

Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США о возвращении России в G8, напомнив ему об антироссийских санкциях. Пушков прокомментировал заявление Трампа о возвращении России в G8.

Актриса Александра Назарова, скончавшаяся 20 августа, уже давно болела, сообщили ее коллеги по театру. В театре Ермоловой прокомментировали кончину актрисы Назаровой.

Французский лидер Эммануэль Макрон считает, что возвращение России в G7 зависит от ситуации на Украине, сообщило Reuters. Макрон рассказал, от чего зависит возвращение России в G7.