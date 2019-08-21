Премьер Туниса отказался от французского гражданства ради выборов

Тунис, 21 августа. Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед заявил, что отказывается от второго гражданства, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

На сегодняшний день Шахед имеет тунисский и французский паспорт.

«Как и сотни тысяч других граждан Туниса, которые проживали и работали за рубежом, я имел второй паспорт и отказался от него перед выдвижением собственной кандидатуры на выборах», — пишет политик.

Отметим, что конституция Туниса запрещает людям, имеющим двойное гражданство, выдвигаться в президенты. 25 июля на 93-м году жизни умер президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси, который возглавлял страну с 2014 года. Он стал вторым самым пожилым президентом в мире после лидера Зимбабве Роберта Мугабе.

В настоящее время страной руководит глава парламента Мухаммед ан-Насер, который, в соответствии с национальным законодательством страны, временно взял на себя функции президента.

Досрочные президентские выборы пройдут в республике 15 сентября. Основной закон страны требует, чтобы выборы состоялись в течение 90 дней. Парламентские выборы пройдут в соответствии с планом.