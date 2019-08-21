Генпрокуратура намерена изъять у полковника ФСБ Черкалина имущество на $6,3 млрд

Москва, 21 августа. Генпрокуратура РФ намерена взыскать с семьи полковника Федеральной службы безопасности Кирилла Черкалина имущество на сумму 6,3 миллиарда рублей. О подаче соответствующего иска сообщила пресс-служба главного надзорного ведомства.

Как следует из сообщения ГП РФ, речь идет об изъятии пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7116 кв. метров, 14 нежилых помещений и двух автомобилей. Но это еще не все. Помимо этого, в иске прокуратура требует взыскать с Черкалина 800 млн рублей, 72 млн долларов и 8 млн евро. Эта наличность была обнаруженных при обысках в жилище, автомашине и служебном кабинете полковника.

В ГП сообщили, во время службы в ФСБ Черкалин нарушал закон «О противодействии коррупции» и предоставлял неполные сведения о своих доходах. Установлено, что с 2005 по 2019 год официальный доход Черкалина и его родственников и близких составил не более 55 млн рублей, что гораздо меньше стоимости его имущества, пишет НСН.

Сам Черкалин ранее был арестован по обвинению в мошенничестве. Он вместе со своими подчиненными Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым были задержаны 25 апреля по подозрению в мошенничестве и вымогательстве взяток. Фролов и Васильев также были направлены в СИЗО.

Следствие полагает, что экс-сотрудники могли заниматься «крышеванием» кредитных организаций.