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Приземлившийся в кукурузном поле самолет А321 утилизируют

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Приземлившийся в кукурузном поле самолет А321 утилизируют

Екатеринбург, 21 августа. Самолет А321, который совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Московской области, восстановлению не подлежит и будет утилизирован. Об этом в среду заявили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

Официальный представитель перевозчика пояснил РИА Новости, что гендиректор компании Сергей Скуратов говорил об утилизации в первый же день, когда стало известно об аварийной посадке.

Напомним, что 15 августа самолет «Уральских авиалиний» А321 совершил аварийную посадку прямо на кукурузном поле в Московской области из-за отказа двигателей. Причиной аварии стало попадание чайки в турбину. Благодаря профессионализму пилотов жертв избежать удалось, однако сам самолет получил серьезные повреждения.

16 августа президент РФ Владимир Путин наградил экипаж лайнера. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звания Героев России. Остальные пять членов экипажа получили ордена мужества.

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