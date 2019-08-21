Украинские СМИ массово распространяют фейки о незаконных митингах в Москве

В начале августа, 3 числа, в центре Москвы оппозиционные политики, попавшиеся на подделке подписей и не допущенные в связи с этим к выборам в Мосгордуму, организовали массовые беспорядки. С помощью так называемых «гуляний» своих сторонников они пытаются оказать давление на Центральную избирательную комиссию и добиться участия в выборах в обход российского законодательства.

Информационную поддержку российской оппозиции оказали из-за рубежа. За сутки до начала беспорядков посольство США через свои интернет-ресурсы принялось распространять карту с точным маршрутом «гуляний», а немецкая газета DeutscheWelle опубликовала в своей русскоязычной версии статью с призывом к москвичам выходить на улицы. МИД России назвал такие провокационные действия вмешательством во внутренние дела РФ.

Но если американские и европейские ресурсы еще только прощупывают почву, то в русскоязычном сегменте Сети украинские СМИ вовсю занимаются пропагандой и распространением «правильных» новостей. Киев пользуется тем, что практически любое крупное украинское новостное издание или агентство имеет русскоязычную версию.

Ложь, фейки и замалчивание украинских СМИ

Например, крупный портал «Обозреватель» регулярно входит в ТОП-20 самых популярных украинских сайтов. В то же время, исследования Института массовой информации показали, что материалы на сайте имеют крайне низкое качество – до двух третей статей написаны с грубыми нарушениями правил журналистики. Редакция «Обозревателя» даже не пытается скрывать своей ангажированности и предвзятости. Вот каким образом украинские журналисты освещали митинги оппозиции в Москве.

При этом выступавшие на митинге-концерте оппозиции 10 августа музыканты на деле о неких «зверствах» не высказывались. И уж тем более не громили силовиков.

Еще один пример весьма вольной интерпретации информации – новостной портал Trust.ua. По версии редакции, счета ФБК заблокированы для того, чтобы блогер Алексей Навальный не мог оказывать финансовую поддержку своим задержанным выдвиженцам. Хотя не секрет, что счета были арестованы в рамках дела об отмывании 75 миллионов рублей через счета организации.

Но славятся украинские СМИ куда более жесткими манипуляциями с информацией. По версии портала SiteUA.org, 3 августа в Москве произошло немыслимое событие – вся оппозиция оказалась ни много, ни мало, а «разгромлена». Не обошлось и без откровенного вранья. Журналисты издания заявили, что во время «гуляния» полиция арестовала целую тысячу человек.

На деле же произошла грубая подмена терминов. Арест — это лишение гражданина свободы по решению суда, когда его вина в совершении преступления доказана. Задержание же производится в случаях, когда человека только подозревают в нарушении. В соответствии с российскими законами срок административного задержания не превышает три часа.

Таким образом, редакция SiteUA.org грубо исказила факты для подачи новости в «нужном» свете. 3 августа сотрудники полиции задержали не тысячу, 600 человек, принимавших участие в беспорядках. Из них лишь 20 отправились под арест — это организаторы «гуляний» и нападавшие на полицейских участники.

Конвейер украинской пропаганды

Лидером же по извращению информации о России является «Телевизионная служба новостей» (ТСН) украинского канала 1+1. Это одна из самых популярных на Украине новостных телепередач, которая не первый год бьет рекорды по охвату аудитории. Знакомит с «правильной» версией новостей ТСН, в том числе, и россиян.

В своих материалах редакция ТСН всеми силами старается выставить участников беспорядков — невинными детьми. По аналогичной схеме эта служба работала и в 2013–2014 годах, когда пыталась обелить участников майдана, заживо сжигавших бойцов «Беркута», вооруженных лишь дубинками.

В то же время, ТСН ведет работу по очернению российских правоохранительных служб.

Не брезгуют в медиаструктурах 1+1 и откровенным враньем. В одной из своих статей они заявили, что президент России Владимир Путин якобы призвал наказывать митингующих. Вот только слова российского лидера оказались грубо искажены украинскими журналистами.

На самом деле Путин сказал следующее.

«Что касается самих событий, то думаю, что граждане имеют право на мирные, соответствующие с законом протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто, ни власти, ни какие-то группы, не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда, либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, а все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности».

Как видно, речь идет только о тех, кто нарушает закон и провоцирует беспорядки. Причем как со стороны оппозиции, так и со стороны правоохранительных органов.

С фейками нужно бороться

Отчетливо видно, что украинские СМИ грубо искажают информацию о событиях, происходящих в России, что само по себе недопустимо и свидетельствует о низком уровне журналистики в стране. Но куда важнее, что вся эта ложь и западная пропаганда навязывается гражданам России. Все упомянутые порталы, уличенные во вранье, не только находятся в открытом доступе, но и распространяют свои фейки через крупнейший российский агрегатор «Яндекс.Новости».

В связи с выявленными нарушениями редакция Федерального агентства новостей намерена обратиться в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру с призывом тщательно проверить материалы украинских СМИ и по факту выявленных нарушений заблокировать к ним доступ с территории России.

Сегодня, 21 августа, глава Федерального агентства новостей Евгений Зубарев подробно рассказал о Классификаторе СМИ. Разработанная ФАН система оценки новостных сайтов позволит читателям самим разбираться в сетевой прессе и выявлять фейковые и ангажированные СМИ еще до того, как на них обратит свое внимание Роскомнадзор.