Военный эксперт рассказал, чем ответит Россия на выход США из ДРСМД

Внеочередное заседание Совбеза ООН, которое Россия и Китай созывают 22 августа в 22.00 по московскому времени, вызвано ракетными разработками США, которые выходят за условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как нетрудно догадаться, основной причиной, побудившей Москву и Пекин инициировать созыв Совбеза ООН, послужили впервые осуществленные американцами после отказа от ДРСМД летные испытания крылатой ракеты наземного базирования — это случилось 18 августа на полигоне острова Сан-Николас у побережья штата Калифорния.

Так что же произошло 18 августа на Сан-Николасе? В вопросе разбиралось Федеральное агентство новостей.

Пуск с автоприцепа

В заявлении министерства обороны США указывалось, что ракета была запущена с подвижной пусковой установки и точно поразила цель на дистанции более 500 км.

«Собранные в ходе этого испытания данные и сделанные выводы будут использованы при разработке Минобороны [США] будущего [ракетного] потенциала средней дальности», — говорилось в том же документе.

По словам официального представителя Пентагона подполковника ВВС США Роберта Карвера, использованной во время испытаний ракетой являлась корабельная дозвуковая крылатая ракета Tomahawk Block IV, выпущенная из штатной для нее корабельной универсальной вертикальной пусковой установки Mk 41. При этом сама пусковая установка была представлена всего одним модулем и использовалась не совсем штатно: вместо корабля ее модуль был смонтирован на автотрале.

Таким образом, вопреки транслируемым многими СМИ утверждениям, что Штаты 18 августа испытали «новый ракетный комплекс», ни сама ракета, ни ее пусковая установка не были новыми. Новинкой являлся лишь монтаж модуля УВП Mk 41 на низкорамном автомобильном прицепе. Словом, получившаяся импровизированная конструкция на роль нового ракетного комплекса США никак не тянула.

Скорее всего, она была призвана доказать американским налогоплательщикам, что их деньги, выделенные на разработку новых ракет, были потрачены не зря. Те самые деньги, о которых в минувшее воскресенье упомянул министр обороны РФ Сергей Шойгу, подчеркнувший, что США начали закладывать в бюджет средства на разработку ракет средней и меньшей дальности еще за год до даты выхода из ДРСМД.

Устроенное 18 августа шоу с пуском «Томагавка» вовсе не означает, что упомянутые средства в недрах американских властных кабинетов «попилили». Оно означает, что работы по созданию перспективных ракет средней и меньшей дальности в Штатах идут своим чередом, но «прямо сейчас» ОПК США готов выкатить на всеобщее обозрение лишь модуль Мк 41, прихваченный к автотралу растяжками. А как будет готово нечто более продвинутое — покажут и его.

Так, например, в ноябре министерство обороны США планирует провести испытания баллистической ракеты наземного базирования промежуточной дальности. По свидетельству Пентагона, испытываться будет «совершенно новая ракета», схожая с Pershing II. Параллельно Штаты занимаются разработкой гиперзвуковой ракеты наземного базирования, чей радиус действия также будет выходить за рамки ограничений ДРСМД.

Вот это будут уже действительно новые комплексы. Испытания же 18 августа больше напоминают попытку повторения на достаточно примитивном уровне концепции американского самоходного ракетного комплекса Gryphon, созданного еще в начале 1980-х и «зарубленного» ДРСМД вместе с Pershing II.

Напомним, что ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне и вступил в силу 1 июня 1988 года. Согласно условиям договора, к 1991 году СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США — 846. Тем самым ДРСМД впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений — комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1—5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности.

Кроме того, СССР и США обязались не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. Важное «но» — разработку ракет наземного базирования средней и меньшей дальности ДРСМД не запрещал.

По сути, ДРСМД стал одним из столпов современного режима контроля над вооружениями. Теперь этот столп разрушен. Зримым символом этого и стал пуск американского «Томагавка» на Сан-Николасе.

Пока дипломаты и политики продолжают спорить о том, какое государство наиболее виновно в демонтаже ДРСМД, людям военным и представителям ОПК приходится задумываться над тем, как парировать новые угрозы для российской нацбезопасности.

«Американцы нагло врали»

Чем Россия может ответить на ракетные разработки США, которые выходят за условия ДРСМД? На этот и другие вопросы ФАН ответил главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полковник в запасе Виктор Мураховский.

— Виктор Иванович, представляет ли ракетный комплекс, продемонстрированный американцами 18 августа на полигоне острова Сан-Николас, реальную угрозу для РФ?

— Tomahawk Block IV морского базирования, выпущенный из ячейки морской же УВП Mk 41, водруженной даже не на специализированное шасси, а на обычный полуприцеп? Это же явно опытная установка. Угрозы для России она не представляет. Фигурально выражаясь, такую «подвижную установку» два пьяных слесаря за три дня могут сделать, а трезвые — за сутки. В общем, случившееся 18 августа — не повод для алармизма.

— При пуске «Томагавка» 18 августа был использован модуль УВП Mk 41. Практически такие же УВП использует развернутый в Румынии и Польше американский противоракетный комплекс Aegis Ashore. Представители РФ неоднократно указывали американцам на то, что Aegis Ashore способен осуществлять пуски не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет «Томагавк», предназначенных для ударов по наземным целям. Дальность «Томагавков» заметно «выскакивала» за ограничения ДРСМД, что давало повод Москве обвинять Вашингтон в нарушении договора задолго до того, как Штаты вышли из него. Американцы от подобных обвинений отмахивались и отмахиваются до сих пор. Означает ли успешный запуск «Томагавка» 18 августа из сухопутной пусковой установки, что подозрения России в отношении Aegis Ashore были не беспочвенны?

— На мой взгляд, вы излишне тактично описали ситуацию. Если называть вещи своими именами, то получается следующее. Когда американцы заявляли на официальном уровне — например, на уровне госсекретаря Майка Помпео — что применение «Томагавков» из пусковых установок Mk 41 в системах Aegis Ashore невозможно, то они нагло врали.

Мы знали, что американцы врут. Американцы знали, что мы знали, что они врут. Несмотря на это, американские игрища с тиражированием тезиса о несовместимости «Томагавков» и Aegis Ashore продолжались. В основном они проходили в медийном пространстве, как, впрочем, и нападки на Россию, которой американцы вменяли в вину создание ракеты 9М729 для ОТРК «Искандер», дальность которой якобы превышала 500 км. При этом предусмотренный в рамках ДРСМД консультативный совет, призванный как раз заниматься предметным изучением претензий с привлечением экспертов и обоснованных фактов, американцами не задействовался.

— Вообще не задействовался?

— Он просто не собирался. В итоге вместо конструктивного обсуждения претензий ситуация была сведена к «перестрелке» в Facebook, «перечирикиванию» в Twitter и прочему «боксу по переписке». Ну, а 18 августа американцы окончательно перестали стесняться и своим пуском наглядно подтвердили — да, все эти годы о несовместимости «Томагавков» и Aegis Ashore они врали.

Не «Калибром» единым

— Официальную позицию России в отношении ответных действий на выход американцев из ДРСМД президент России Владимир Путин сформулировал следующим образом: «Все наши действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер»…

— В первую очередь тезис о «зеркальном характере» ответных мер относится к развертыванию ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Заявление президента России не подразумевает, что мы будем разрабатывать и ставить на вооружение системы, аналогичные американским. Здесь никакого «зеркального характера» не будет.

— Допустим, американские ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования — «Томагавки», новая реинкарнация Pershing II и так далее — все же появятся в Европе. Чем на это ответим мы? Еще в феврале озвучивалось использование пусковых установок морского базирования ракет «Калибр» в наземном варианте. Это все, или у России припрятаны в рукаве еще какие-то козыри? Что, с этой точки зрения, может подразумеваться под фразой Сергея Шойгу «Для нейтрализации возникающих угроз мы реализуем комплекс мер»?

— Создание сухопутного «Калибра» — это самый простой вариант. Следует учитывать, что «Калибр», как и любые иные крылатые ракеты, — это полет на дозвуке. При поражении цели на дистанции, близкой к предельной, крылатая ракета летит к ней до двух часов.

— Долго!

— Конечно, долго. Вариант с адаптацией «Калибра» под наземное базирование не может являться единственным нашим ответом на американские ракетные разработки. Дополнением к «осухопучиванию» крылатых «Калибров» должны стать наземные комплексы с баллистическими ракетами. Баллистические ракеты средней дальности способны поражать цели на своих предельных дистанциях в течении 12—15 минут, реализуя тем самым добытые разведданные куда оперативнее, чем ракеты крылатые.

— С какой дальностью Вооруженным Силам РФ понадобятся баллистические ракеты наземного базирования?

— Зона ответственности армейских объединений по глубине составляет 500—600 км. Значит, на армейском уровне надо иметь ударные средства с досягаемостью 600—700 км. Необходимо восстановить ракетные бригады фронтового комплекта. Зона ответственности фронта по глубине — 1500 км, что подразумевает необходимость укомплектования ракетных бригад фронтового бригад ударными средствами с досягаемостью 2000—2500 км.

— С помощью каких комплексов можно решать такие задачи?

— Отказ от ДРСМД снимает «оковы» с модернизации квазибаллистических и крылатых ракет комплексов «Искандер», позволяющей заметно увеличить дальность применения ракет этих ОТРК. При этом можно удержаться в рамках имеющейся у данных ракет компоновки — возможности для этого существуют. Плюс к этому открывается возможность создания современного аналога когда-то «убитого» ДРСМД подвижного грунтового ракетного комплекса «Пионер» с баллистической ракетой средней дальности. С учетом того, что сухопутную «баллистику» мы умеем делать лучше всех, особых проблем тут быть не должно.

Проблемы индейцев шерифа не волнуют

— Исчерпываются ли этим наши возможные меры по противодействию развертыванию американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе?

— Нет, конечно. Появление подобных американских ракет в Европе вовсе не означает, что наши средства поражения будут держать под прицелом исключительно позиционные районы и места базирования этих ракет. Президент России открыто говорил о том, что если по нашим войскам и по нашей территории будут применяться ударные средства, включая ядерные, то в ответ мы нанесем удары по центрам принятия решений, которые, как вы понимаете, могут находиться и за пределами Европейского континента.

— То есть российские крылатые и баллистические ракеты наземного базирования будут подстраховываться еще и средствами СЯС.

— Подчеркну: надежды американцев на какую-то успешную ограниченную ядерную войну против России в Европе несостоятельны. Если что, то ответ последует не только по носителям, но и по центрам принятия решений. Со всеми вытекающими для этих центров последствиями.

— А если такие центры принятия решений окажутся за океаном?

— Будет, как в той поговорке: «Проблемы индейцев шерифа не волнуют». У России найдется, чем адекватно ответить на любую агрессию.