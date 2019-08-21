Пионерский парк в Петербурге официально открыт после благоустройства. ФАН-ТВ

Пионерский парк в Калининском районе. Ему уже больше полувека. Зеленая зона среди жилых кварталов. Здесь гуляют с детьми, занимаются скандинавской ходьбой. Парк популярен у жителей разного возраста, и в этом году его благоустроили в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды».

Сегодня обновленный парк осмотрел врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Надо во всех парках делать зонирование: для людей серебреного возраста, для детишек и спортивные какие-то сооружения для подростков, нужно разделять, потому что здесь шум, там спорт, а для людей серебреного возраста — где можно потанцевать, и где можно было бы спокойно посидеть. Здесь вот 28 диванов новых установили, освещение хорошее, я доволен, хорошо, качественно выполнены работы, ну и жители, в общем-то, тоже довольны», — сказал Александр Беглов.

В парке установили современную детскую площадку, урны и вазы с цветами. Привели в порядок газоны и пешеходные дорожки. Использовали специальную дренажную систему — после дождя эта зона будет оставаться сухой. Всего на благоустройство парка было направлено около 20 миллионов рублей.

«Так здорово сделано, очень хорошо. Спасибо, спасибо, спасибо и еще раз спасибо. Я здесь живу с 1965 года, здесь раньше елки росли. Не устроено еще было, а теперь, вы посмотрите, как все преобразилось, очень хорошо», — говорит Полина Ящишина петербурженка.

«Благоустроено очень хорошо, вот таких бы побольше площадок», — считает Наталья Бегунова, петербурженка.

Благоустраивают в Калининском районе и Муринский парк. Всего же в этом году в Санкт-Петербурге обустроят 145 объектов: парков, скверов, садов, набережных и общественных пространств, отремонтируют больше 500 дворов.