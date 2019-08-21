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Трубу с горячей водой прорвало у станции метро «Улица Дыбенко» в Петербурге. ФАН-ТВ

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ЧП произошло сегодня днем в Петербурге. У станции метро «Улица Дыбенко» прорвало трубопровод с горячей водой. По словам очевидцев, взрыв был настолько мощным, что осколки кирпичей и грунта разбросало в радиусе 10 метров. По сообщениям СМИ пострадала женщина, она получила осколочные травмы. На месте ЧП работают аварийные службы.

Как сообщает АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в Невском районе Петербурга проводят повторные испытания трубопроводов. В ходе подготовки к новому отопительному сезону обнаружен дефект на газоне на пересечении проспекта Большевиков и улицы Дыбенко.

Специалисты предприятия на месте, обеспечены все необходимые меры безопасности. Вытекание ликвидировано, организуются ремонтные работы.

Медицинская помощь была оказана пострадавшим, оказавшимся в зоне дефекта, незамедлительно. Угрозы их жизни и здоровью нет.

Обращаем внимание автомобилистов и пешеходов: если вы увидели парение или вытекание горячей воды на поверхность, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам! Не подвергайте свою жизнь опасности. Немедленно покиньте место происшествия. Ответственность предприятия застрахована.

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