Строительство храма согласились перенести из петербургского парка «Малиновка»

Санкт-Петербург, 21 августа. Церковь согласилась перенести строительство храма из петербургского парка «Малиновка». Как сообщил Протоиерей Петр Мухин, служители прислушались к мнению жителей района и приняли решение перенести постройку в другое место.

Настоятель храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины Протоиерей Петр Мухин считает, что инициатива жителей Красногвардейского района Петербурга является значимой для церкви. Поэтому, как передают «Невские новости», для храма подберут другой участок, который будет одобрен петербуржцами.

«Инициатива жителей Красногвардейского района о строительстве храма остается значимой и является единственной правильной. Что касается альтернативного участка, этот вопрос будет обсуждаться, и будет решен», – поделился Мухин.

Ранее в парк «Малиновка» уже приезжал градоначальник Александр Беглов и разговаривал с жителями насчет строительства храма. Однако петербуржцы высказались против такого использования паркового пространства и попросили главу города заняться озеленением и благоустройством территории.

Отметим, что теперь церковь будет искать другие места для постройки храма.