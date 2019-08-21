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Археологи нашли в Пскове «холодильник» XVII века

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Археологи нашли в Пскове «холодильник» XVII века

Псков, 21 августа. Группа археологов, ведущая раскопки у здания Поганкиных палат в Пскове, обнаружила необычный исторический памятник, который был своеобразным «холодильником» в XVII веке. Об этом сообщает пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.

Речь идет об оконном проеме в помещении кухни, которое вело наружу. Вероятнее всего, повара использовали его, чтобы хранить на улице продукты.

«Обнаружены следы закладки оконного проема, свидетельствующие о том, что в давние времена он использовался как небольшая дверь наружу. Можно предположить, что эта конструкция использовалась для хранения продуктов в условиях низкой температуры», — говорится в сообщении.

Поганкины палаты — комплекс зданий, построенных в Пскове в 1670-х годах по заказу купца Сергея Поганкина. В 1711 году эти строения отошли новгородскому вице-губернатору Якову Корсакову, а в 1900 году палаты стали собственностью Музея Археологического общества.

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