Малькевич призвал создать международный трибунал по преступлениям в Ливии

Москва, 21 августа. Фонд защиты национальных ценностей призвал создать специальный международный трибунал по преступлениям в Ливии, заявил глава организации Александр Малькевич на пресс-конференции «Пытки в тюрьмах Ливии и правовые механизмы защиты российских граждан», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Малькевича, в Ливии господствует бандитский и террористический режим. Эксперт назвал трех официальных лиц Ливии, которые ответственны за происходящий в стране беспредел.

«Трое официальных лиц несут персональную ответственность за то, что творится в ливийских «концлагерях». Это глава МИД ПНС, премьер-министр ПНС, председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри», — сказал Малькевич, отметив, что эти личности «покрывают террористов».

Малькевич заявил, что Фонд на всех уровнях будет поднимать вопрос о необходимости создания специального международного трибунала по преступлениям в Ливии.

«Пришло время ставить вопрос о том, что люди, которые поощряют террор в отношении своих и иностранных граждан в Ливии, заслуживают оказаться на скамье подсудимых», — подчеркнул он.

По словам Малькевича, в настоящее время в ливийском плену находятся двое граждан России. Ранее глава ФЗНЦ сообщил о средневековых пытках в ливийских тюрьмах и ужаснейших условиях пребывания заключенных в пенитенциарных учреждениях.