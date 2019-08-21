Москва, 21 августа. Российско-мозамбикский бизнес-форум прошел в Центре международной торговли в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На встрече присутствовали президент Мозамбика Филипе Ньюси, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко, а также ряд представителей крупного российского и мозамбикского бизнеса.

В частности, свои доклады представили вице-президент «Газпромбанка» Марк Партридж, председатель Конфедерации экономических ассоциаций Республики Мозамбик (CTA) Агоштиньу Вума, и ряд других фигур. На встрече состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между CTA и ТПП РФ.

В ходе своих выступлений стороны подтвердили экономическую заинтересованность в развитии и дальнейшем расширении экономических отношений между Россией и Мозамбиком. Выступая с речью, Ньюси также сделал акцент на исторических связях между двумя странами, напомнив про роль СССР в обретении Мозамбиком независимости. Он назвал русских «нацией победителей», и охарактеризовал отношения между двумя странами поговоркой «старое вино, старый друг, старое золото».