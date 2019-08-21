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Руководитель ФАН объяснил, почему YouTube является ангажированной площадкой

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Руководитель ФАН объяснил, почему YouTube является ангажированной площадкой

Санкт-Петербург, 21 августа. Видеохостинг YouTube прикрыл официальный канал Федерального агентства новостей без объяснения причин. Об этом заявил руководитель ФАН Евгений Зубарев во время онлайн-конференции.

«Что касается YouTube, — это площадка, которая сама по себе является ангажированной. Начинаясь в качестве видеохостинга, предлагая СМИ публичную оферту: «Приходите к нам, размещайте», как делал и Facebook и другие площадки. ФАН тоже размещалось и размещается частично на YouTube. Но сейчас мы вынуждены дублировать свои материалы, потому что после того, как мы развили свой канал на этом видеохостинге, YouTube просто взял и прикрыл его под вздорными причинами. Даже не объясняя их. Было сказано, что мы нарушаем правила, а какие — непонятно. Никаких правил мы не нарушали, мы действуем в законодательном поле РФ. РКН, который регулирует эти правила, к нам никаких претензий не предъявлял. У нас там не ругаются матом, не призывают к каким-то экстремистским действиям, не унижают.  Мы давали просто факты. Но наша информация из Сирии, нам так дали понять, вызывала раздражение в определенных сферах, поэтому YouTube решил закрыть этот канал… Теперь мы размещаемся, в том числе во «ВКонтакте» — на одной из площадок, которая независима от западных интернет-гигантов», — объяснил он. 

Ранее Зубарев подчеркнул, что Классификатор СМИ не является посягательством на свободу слова, он является маркировкой. 

Напомним, в рамках проекта ФАН СМИ были разделены на пять крупных рубрик: иностранные, антироссийские, государственные, общественно-политические и патриотические. Публикация Классификатора вызвало широкое обсуждение среди представителей русскоязычных изданий. В связи с этим было решено провести прямую конференцию для ответа на все интересующие вопросы.

ФАН добавило в Классификатор СМИ украинские издания.

ФАН является крупнейшим новостным изданием Рунета, созданным в мае 2014 года в Санкт-Петербурге. В течение нескольких лет агентство ворвалось в топ крупнейших русскоязычных СМИ, продемонстрировав впечатляющую динамику роста посещаемости и цитируемости. Корреспонденты издания работают не только в России, но и по все миру: на Украине, на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке — везде, где происходят события, заслуживающие внимания российской аудитории.

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