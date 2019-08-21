Политолог объяснил, почему Порошенко часто отдыхает в Европе

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию. Политик был замечен в аэропорту города Олесунн.

По словам политолога Александра Дудчака, Петру Порошенко позволяют так свободно перемещаться в связи с тем, что должность генерального прокурора Украины занята человеком, который вряд ли что-либо сделает в пользу новой власти.

«Порошенко прилетел в воскресенье 18-го числа в 12.26 по местному времени из Киева, аэропорт «Жуляны». Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH», — рассказали очевидцы.

Ожидаемо, что Порошенко может свободно перемещаться за пределы Украины и возвращаться обратно, рассказывает Дудчак. Это будет происходить до тех пор, пока на должности генерального прокурора Украины находится Юрий Луценко. Эксперт отмечает, что Порошенко и Луценко — «два сапога пара».

«Однако много уголовных дел зарегистрировано против Порошенко, в числе которых уголовные и административные. Но говорить о том, что они получат реальный ход, рано. Регистрация идет, и новые дела еще будут. К тому же Порошенко провел свою политическую силу в Раду. Тем не менее у бывшего украинского лидера есть опасения, что его могут задержать в Киеве. Его также могут объявить в международный розыск. Но для этого нужно снять депутатскую неприкосновенность. Порошенко чувствует себя достаточно некомфортно, что, в свою очередь, не добавляет позитива в его жизнь», — заявил Дудчак в беседе с Федеральным агентством новостей.

Отметим, что этот же самый самолет доставил Порошенко в испанскую Малагу в 2016 году. Порошенко часто летает за границу вместе с семьей. Они посещали Стамбул, Европу (Норвегию), но больше всего экс-президент любит курорт на Мальдивах, который стал причиной скандала, разразившегося в январе 2018 года.

По информации украинских СМИ, новогодний отдых обошелся бюджету в 500 тыс. долларов. Примечательно, что мальдивский отдых заинтересовал Госбюро расследований Украины, которое инициировало по данному факту расследование.

В конце июля Порошенко и его семья покинули Украину. Часть семьи отправилась в Дубай с пересадкой в Стамбуле (через ОАЭ проходит маршрут на Мальдивские острова), другая часть — в Мюнхен. Это стало поводом для появления слухов о том, что бывший президент сбежал из страны, чтобы не попасть за решетку. Однако в начале августа политик вернулся в Киев.

Напомним, что Порошенко стал фигурантом уже 13 уголовных дел. Экс-президент подозревается в коррупции, превышении полномочий, отмывании денег и даже госизмене. Последнее обвинение связано с решением Порошенко отправить в Керченский залив украинские военные суда, которые вторглись в российские воды и не отвечали на требования российских пограничников остановиться.