СМИ узнали о подготовке РФ и Украины к выдаче моряков и заключенных

Москва, 21 августа. Российско-украинские переговоры об обмене задержанными и осужденными гражданами находятся на финальной стадии обсуждения. Об этом в среду сообщил источник российской газеты «Коммерсант», знакомый с ситуацией.

По его словам, обмен должен состояться до конца августа. Ожидается, что в список попадут украинские военные моряки, которые вторглись в российские воды в Керченском проливе осенью прошлого года. Кроме того, в него может попасть редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, который в настоящее время проходит по делу о госизмене и находится в украинском СИЗО.

В то же время, как сообщил источник в окружении президента Украины Владимира Зеленского, вопрос об обмене был согласован еще во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся в начале июля, передает «Царьград».

Напомним, что в конце ноября прошлого года три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на украинских кораблях. Глава российского МИД подчеркнул, что целью Киева было спровоцировать международный скандал, чтобы решить внутренние проблемы страны.