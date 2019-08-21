Руководитель ФАН ответил на критику антироссийской прессы за создание Классификатора СМИ

Санкт-Петербург, 21 августа. Федеральное агентство новостей готово к конструктивной критике и обсуждениям в рамках своего проекта Классификатор СМИ. Об этом в прямом эфире сообщил руководитель ФАН Евгений Зубарев, отвечая на вопрос о выпадах в адрес агентства в связи с созданием классификатора.

«Понятно, что подобная маркировка вызывает у тех, кто попал в раздел, скажем, антироссийских СМИ, какую-то реакцию, негативную в том числе. Но давайте будем объективны. Вы можете посмотреть и изучить внимательно материалы, скажем, «Радио Свобода», «Крым. Реалии» и не найти там ни одного позитивного материала про Россию. Это говорит о том, что у этих изданий очевидная антироссийская направленность. Как с этим можно спорить? Это объективно. Поэтому критику мы выслушиваем, готовы ее обсуждать, готовы публиковать аргументы, встречаться, но вы измените свое поведение — мы перенесем вас в другой раздел нашего классификатора», — сказал Евгений Зубарев.

Он также обратил внимание на то, что маркировкой изданий в мире стали заниматься намного раньше, чем появился проект Федерального агентства новостей. Евгений Зубарев напомнил, что компания Facebook по собственной инициативе занялась цензурой: она запрещает рекламировать страницы некоторых СМИ — в том числе российских, китайских и иранских — на своих площадках. При этом издания, попадающие под бан или запрет рекламы в этой соцсети, своей позицией зачастую не нравятся Госдепартаменту США, отметил Зубарев.

«Эти СМИ маркируют оскорбительными надписями типа «Fake news» или банят, или запрещают им рекламу. На мой взгляд, это очевидная атака на прессу. Предъявлять нам подобные претензии просто смешно. Мы всего лишь называем вещи своими именами. Почему так называемые независимые СМИ не атакуют Facebook за подобные действия — мне непонятно. Хотелось бы выслушать их аргументацию», — резюмировал Евгений Зубарев.

Напомним, Федеральное агентство новостей представило Классификатор СМИ. Появление этого проекта вызвано тем, что в России нет перечня изданий, заглянув в который, читатель мог бы сразу понять: подходит ли ему то или иное СМИ, или нет. Наша цель — создать полноценный классификатор, азбуку онлайн-СМИ, которая поможет российскому читателю выбрать надежный источник информации.

20 августа ФАН обновило Классификатор СМИ. Появился новый раздел — Украинские СМИ. В него вошли самые популярные информационные агентства, новостные ресурсы и главные телеканалы этого государства.