Зубарев пояснил, на какую аудиторию рассчитан Классификатор СМИ

Санкт-Петербург, 21 августа. Проект Федерального агентства новостей Классификатор СМИ будет представлять собой большой электронный архив, в котором содержится максимальное количество актуальных СМИ, заявил руководитель агентства Евгений Зубарев. По словам медиаменеджера, платформа направлена и на русскоязычную, и англоязычную аудиторию.

Руководитель ФАН отметил, что на медиаплатформе будет представлена актуальная информация, соответствующая актуальной ситуации.

«Это будет очень удобная площадка, инструмент, в том числе для общения, для хранения каких-то архивных данных. Мы предполагаем, что это будет большой, значительный проект», — подчеркнул генеральный директор агентства.

В ближайшее время Федеральное агентство новостей представит координаты платформы и все желающие смогут присоединиться к проекту, добавил Зубарев.

Классификатор СМИ ориентирован не только не русскоязычную, но и англоязычную аудиторию, отметил учредитель агентства. Но в то же время, уточнил руководитель ФАН, проект будет развиваться постепенно. В планах ресурс будет работать в Рунете, а затем перейдет в англоязычный сегмент Интернета, сообщил Зубарев.