Санкт-Петербург, 21 августа. Журналисты CNN сфабриковали ложную информацию о россиянах в ЦАР, подкупая местных жителей, заявил генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев в ходе онлайн-конференции.

«Наши стрингеры выяснили, что так называемая корреспондентка CNN платила по 100 долларов своим «источникам», которые клеветали на Россию. Они рассказывали душераздирающие истории о том, как русские заставляют их работать на приисках, а потом отбирали добытое», — уточнил он.

Однако, как напомнил руководитель проекта ФАН, в Африке уже нечего добывать и отнимать: «На этих приисках кормятся банды».

«Это просто был повод для фейка. CNN придумали этот фейк, проплатили, а потом растиражировали», — подчеркнул медиаменеджер.

Речь идет о фейке, который выпустила группа журналистов американского канала CNN. Кларисса Уорд, Тим Листер и Себастьян Шукла провели так называемое «расследование» о якобы эксплуатации природных ресурсов Центральноафриканской республики (ЦАР) российскими гражданами.

Журналисты заявили, что опросили жителей деревни Ява. По словам этих людей, они будто бы отдают добытое в местном прииске золото неким российским военным. Стрингеры ФАН поехали в Яву и выяснили реальное положение дел. Нищие аборигены, которые до этого общались с американцами, признались, что им платили деньги за этот «сенсационный материал». После этого Федеральное агентство новостей призвало CNN извиниться за ложь и провести внутреннее расследования.