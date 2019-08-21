Эксперт рассказал, на что пойдут деньги с продажи украинской земли

Киев, 21 августа. Украинцы вряд ли почувствуют на себе положительные изменения после продажи сельхозземли, поскольку вырученные с нее деньги пойдут на погашение государственных долгов. В этом уверен украинский политолог и журналист Дмитрий Джангиров.

Он утверждает, что объем предлагаемых на продажу земель откровенно завышен. В команде президента Зеленского заявили, что планируется выставить на торги 40 млн гектаров при том, что вся территория Украины, даже без учета отсутствующих территорий Донбасса и Крыма, составляет 60 млн гектаров.

«Мы не будем говорить про ту фигню, которую кто-то из команды Зеленского сказал, что 40 миллионов гектаров собираются продать. Вся Украина в границах официальных, с Донбассом и Крымом — 60 миллионов. А города, реки, леса?» — отметил Джангиров в эфире интернет-канала «Капитал».

По словам политолога, реальный объем земель, который Киев может выставить на продажу, составляет 10 млн гектаров. Если взять стоимость одного гектара за 1000 евро, то Киев сможет выручить 10 млрд евро. Это большая сумма, но получить ее украинские власти смогут не сразу, да и пойдет она преимущественно на погашение долгов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что земельная реформа будет проведена уже в текущем году. Он считает, что эти изменения позволят создать рынок земли на 40 млн гектаров в 2020 году. Украинский лидер подчеркнул, что на Украине уже есть турецкие компании, владеющие землей, в частности компания «Онур».