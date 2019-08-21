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Россия

ФАН создаст новый проект, посвященный Классификатору СМИ

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ФАН создаст новый проект, посвященный Классификатору СМИ

Санкт-Петербург, 21 августа. Руководитель Федерального агентства новостей Евгений Зубарев рассказал о новом проекте, в рамках которого читатели смогут непосредственно участвовать в формировании Классификатора СМИ.

В среду на официальном сайте ФАН стартовала онлайн-трансляция, посвященная Классификатору СМИ, который стал предметом активной общественной дискуссии. Руководитель проекта Евгений Зубарев объяснил, что Классификатор СМИ был создан для того, чтобы у читателей была возможность оценивать объективность средств массовой информации.

Он обратил особое внимание на то, что в настоящее время обратная связь от читателей касательно Классификатора СМИ поступает посредством электронной почты и писем в редакцию. Однако в самое ближайшее время ФАН запустит отдельную площадку, которая объединит и читателей, и экспертов. Зубарев подчеркнул, что будет создан специальный сайт.

«Уже сейчас готовится отдельная площадка под этот проект — отдельный сайт, где будет представлена экспертная группа, методология, где читатели смогут участвовать в формировании СМИ. Будет дана возможность всем пользователям участвовать в формировании Классификатора СМИ. Мы открыты для диалога, мы открыты для общения», — сказал Зубарев.

 

Напомним, Классификатор СМИ — это проект Федерального агентства новостей, в который вошли самые читаемые средства массовой информации с федеральным охватом. Все СМИ были разделены на пять крупных категорий: иностранные, антироссийские, государственные, общественно-политические и патриотические.

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