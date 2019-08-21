ФАН объясняет, почему Классификатор СМИ не является посягательством на свободу слова

Санкт-Петербург, 21 августа. Классификатор СМИ не является посягательством на свободу слова, он выступает маркировкой. Об этом заявил глава Федерального агентства новостей Евгений Зубарев в ходе онлайн-конференции.

«Классификатор СМИ не призывает запрещать СМИ или ограничивать их деятельность, это — маркировка. Мы говорим о том, что нужно маркировать информационные агентства, большие крупные порталы», — объяснил руководитель проекта ФАН.

Западные же партнеры, как отметил Зубарев, действуют иначе. К примеру, в 2017 году Google News без объяснения причин и оснований просто «выключил» ФАН, запретил распространение материалов и уничтожил все новостные архивы на этом сервисе. Спустя время после того, как редакция обратилась к коллегам и компетентным ведомствам, американская корпорация без объяснения причин вернула агентство новостей в сервис.

Руководитель проекта отметил, что СМИ в рамках Классификатора может быть перенесено из одной группы в другую.

«Мы открыты для общения. Мы призываем всех общаться с нами, контактировать, встречаться с нашей экспертной группой, которая работает над Классификатором. По пунктам мы можем разъяснять свою позицию по каждому изданию, по группе изданий», — подчеркнул Зубарев.

Напомним, в рамках проекта ФАН СМИ были разделены на пять крупных категорий: иностранные, антироссийские, государственные, общественно-политические и патриотические. Публикация Классификатора вызвала большой ажиотаж среди представителей русскоязычных изданий. В связи с этим было решено провести онлайн-конференцию для ответа на все интересующие вопросы.

ФАН — крупнейшее новостное издание Рунета, основанное в мае 2014 года в Санкт-Петербурге. Всего за несколько лет наше агентство вошло в топ крупнейших русскоязычных СМИ, показав впечатляющую динамику роста посещаемости и цитируемости. Корреспонденты издания работают не только в России, но и по все миру: на Украине, на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке — всюду, где происходит события, заслуживающие внимания аудитории.