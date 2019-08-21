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МИД КНР связал беспорядки в Гонконге с иностранным вмешательством

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Пекин, 21 августа. Массовые беспорядки в Гонконге были инспирированы иностранными силами, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с министрами иностранных дел Республики Корея и Японии.

«Текущее развитие событий в Гонконге обусловлено вмешательством иностранных сил», — цитирует китайского министра Центральное телевидение Китая.

Ван И подчеркнул, что ситуация в Гонконге — внутреннее дело Китая и иностранное вмешательство в нее исключено. Правительство Китая поддерживает власти Гонконга в законном урегулировании протестов, добавил он.

Пекин понимает озабоченность некоторых стран относительно безопасности их предприятий и граждан, добавил Ван И. Он убежден, что власти Гонконга смогут в соответствии с законом защитить права и интересы людей.  

Напомним, в начале лета в Гонконге вспыхнули массовые протесты. Митингующие вышли на улицы из-за инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске для судебного преследования.

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