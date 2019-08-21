Захарова назвала фейком сообщения о требовании денег с русского активиста в Одессе

Сообщения о запросе денежных средств Генеральным консульством РФ в Одессе с россиянина Евгения Мефедова являются фейком. Об этом Федеральному агентству новостей заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что генконсульство запросило около 80 евро за оформление документов с российского активиста Евгения Мефедова, выпущенного украинскими властями под залог без каких-либо бумаг, кроме справки об освобождении.

«Это фейк. Кто его запустил — мне кажется, стоит с этим разобраться. Возможно, речь идет об аферистах, которые хотят собрать деньги, так как уже указывают какие-то счета, сбор помощи и так далее. И мотивируется это якобы тем, что Генеральное консульство в Одессе начало требовать взимания платы, и так далее», — заявила Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, все документы на Мефедова уже оформлены.

«Учитывая, что это действительно гуманитарный случай и речь идет об исключительной ситуации, соответствующее решение было принято. Еще раз хочу сказать, что ни о каком взимании платы речи не шло. Самое главное, что документы уже оформлены, и, соответственно, часть из них выдана», — добавила Захарова.

В таких случаях за подтверждением информации необходимо обращаться к первоисточнику, отметила собеседница ФАН.

«Большая просьба — предотвратить распространение этого фейка и обращаться напрямую за подтверждением к первоисточникам. Мы сейчас сделаем опровержение этой информации. Еще раз говорю — стыд и позор тем, кто на этой гуманитарной ситуации пытается заработать деньги», — подытожила Мария Захарова.

Напомним, Евгений Мефедов — известный одесский активист, спасавший людей в Доме Профсоюзов 2 мая 2014 года от рук украинских неонацистов. Он был привлечен к суду новой «майданной» властью, однако оправдан в сентябре 2017 года.

Сразу после этого суд распорядился арестовать россиянина по подозрению в «сепаратизме». Поводом для новых претензий стал автопробег в честь Дня освобождения Николаева, который состоялся 28 марта 2014 года. По версии следователей, активист призывал к нарушению территориальной целостности Украины.

Мефедов вновь вышел на свободу в понедельник, 19 августа, под залог.