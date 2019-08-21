СМИ узнали возможный размер выплат США за Гренландию

Вашингтон, 21 августа. Американские чиновники в Белом доме обсуждали возможность предложить правительству Дании выплаты в размере 600 млн долларов в год за передачу Гренландии в бессрочное владение. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, знакомые с ходом переговоров по приобретению острова источники не сказали, в течение какого времени планировались денежные выплаты. Отмечается, что сумма была зафиксирована исходя из ежегодных расходов Копенгагена на содержание автономии. Два года назад руководитель министерства финансов Дании Кристиан Енсен оценивал эту статью расходов в 4,3 млрд крон в год, что примерно соответствует озвученной цифре, передает телеканал «360».

Напомним, глава Белого дома 18 августа подтвердил, что Вашингтон мог бы быть заинтересован в приобретении Гренландии и сравнил такой шаг с масштабной сделкой по покупке недвижимости. Глава правительства Дании Метте Фредериксен и представители Гренландии отказались от идеи обсуждать продажу автономии.

20 августа Трамп сообщил в своем Twitter-аккаунте, что отложил намеченный визит в Данию и прием у королевы Маргрете II по причине «отсутствия перспектив диалога по Гренландии». Такое решение вызвало у датских политиков резко негативную реакцию.