Руководитель ФАН ответил на вопросы о Классификаторе СМИ

Москва, 21 августа. Руководитель Федерального агентства новостей Евгений Зубарев объяснил, почему редакция взяла на себя смелость, как выразились читатели, «вешать ярлыки» на коллег в Классификаторе СМИ.

Читатели поинтересовались, почему ФАН взяло на себя смелость классифицировать коллег на иностранную, антироссийскую, государственную, общественно-политическую и патриотическую прессу. Во время онлайн-трансляции Зубарев пояснил позицию редакции.

«Сразу хотим сказать, Классификатор СМИ — это инструмент, который позволяет читателям оценивать источники информации. Это возможность оценить его достоверность и неангажированность».

В качестве примера руководитель ФАН привел опубликованную днем ранее анимированную карту того, как могли распространяться радиоактивные облака после взрыва под Северодвинском. Исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний Лассина Зербо уточнила, что это является моделью движения воздушных потоков, если бы что-то опасное действительно произошло. Однако все датчики на месте ЧП и другие способы оценки свидетельствуют о том, что показатели после трагедии оставались в норме.

Однако многие СМИ, в том числе и русскоязычные, представили карту-модель за подтвержденный факт.

«В их историях Россия, конечно же, виновата — «заразила» большую территорию радионуклидами, — уточнил Зубарев. — Но повторюсь — это неправда».

Руководитель ФАН признал, что для того, чтобы опровергнуть фейки, аудитории ФАН недостаточно. Поэтому редакция предлагает читателям самостоятельно делать вывод, кому из СМИ можно доверять, а кому — не следует.