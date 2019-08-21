Зариф рассказал о худшем сценарии нарушения СВПД

Тегеран, 21 августа. Худший сценарий нарушения СВПД — этой война, война, в которой проиграют все, считает министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«В худшем случае невозможность договориться приведет к войне, и в этом случае проиграют все, в войне нет победителей», — сказал он, выступая в Стокгольмском институте исследований мира (SIPRI).

При этом министр назвал и лучший сценарий для всего мира. По мнению Зарифа, он предполагает не только лишь возвращение США к договору.

«Это не то, чтобы Дональд Трамп вернулся к соглашению, а то, чтобы весь остальной мир проснулся и признал грядущую угрозу», — пояснил глава МИД Ирана.

Зариф подчеркнул, что этот тренд, когда США единолично принимают решения, должен быть остановлен, пишет РИА Новости.

Напомним, 14 июля 2015 года Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран приняли Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД). Согласно этому документу, иранские власти в обмен на снятие санкций должны были ограничить ядерную программу страны. В своем первоначальном виде соглашение не просуществовало и трех лет, и уже в мае 2018 года Штаты объявили об одностороннем выходе из сделки и возобновили жесткие санкции против Ирана.

21 августа президент Исламской Республики Хасан Роухани заявил, что терпение Тегерана в ситуации с соблюдением СВПД другими участниками сделки не безгранично. По его мнению, Иран выбрал правильный и верный путь по сокращению своих обязательства, но у всякого терпения есть границы.

«При невыполнении другими сторонами своих обязательств мы не можем принимать на себя их в полной мере», — сказал он.

Президент Ирана предупредил, что Тегеран продолжит сокращать исполнение своей части обязательств, если переговоры со странами сделки не приведут к успеху.