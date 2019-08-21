В ДНР назвали политическими декларациями слова Киева о желании наладить диалог с Донбассом

Донецк, 21 августа. Заявления киевских властей о желании наладить диалог с республиками Донбасса являются всего лишь политическими декларациями. Об этом заявил руководитель Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин во время посещения шахты «Комсомолец Донбасса».

Глава ДНР прибыл на предприятие совместно с депутатами Государственной думы России Андреем Козенко и Сергеем Вострецовым. В ходе общения с российскими парламентариями Пушилин рассказал о сложившейся экономической ситуации в отношениях с киевскими властями.

Отвечая на вопрос Вострецова о заявлениях Киева по налаживанию контактов с ДНР и ЛНР, Пушилин указал, что «это только политические заявления — не больше».

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что шестой президент Украины Владимир Зеленский не готов вести диалог с Луганской и Донецкой Народными Республиками. Он напомнил, что приход Зеленского к власти воспринимался как знак предстоящих перемен в политике Украины по отношению к Донбассу. По словам Пасечника, многие рассчитывали на прекращение войны.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконному руководству Украины, объявили о независимости. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке, но украинские власти регулярно нарушают минские договоренности.