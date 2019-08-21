Политолог назвал важными предложения Беглова по развитию социальной инфраструктуры

Александр Беглов, выступая на дебатах кандидатов на пост губернатора Санкт-Петербурга, показывает, что не только участвует в обсуждении насущных проблем города, но и уже сейчас демонстрирует реальный способ их решения. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Иван Аркатов.

Накануне состоялся очередной тур предвыборных дебатов. В нем приняли участие все кандидаты на пост губернатора Санкт-Петербурга: Александр Беглов (самовыдвиженец), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Владимир Бортко (КПРФ) и Михаил Амосов («Гражданская платформа»).

Основными темами во время дебатов стали транспорт, благоустройство и экологическая обстановка. Всем зарегистрированным кандидатам по закону предоставлено равное право выступать в СМИ со своими предвыборными программами.

Во время дебатов Александр Беглов поднял тему наличия дисбаланса между застройкой жилья и социальной инфраструктурой, из-за чего существующие поликлиники, детские сады и школы перегружены.

Заметим, что дефицит социальных объектов, а особенно в новых строящихся микрорайонах, — одна из главных городских проблем. Санкт-Петербург обгоняет Москву по темпам ввода нового жилья, но социальная инфраструктура отстает в развитии.

Как отметил Иван Аркатов, участие в дебатах Александра Беглова — хороший знак, показывающий, что он готов к прямому контакту и открыт для различных форматов общения. Но главное здесь — это те результаты, которые уже достигнуты, результаты, которые по факту касаются каждого жителя Петербурга. Развитие социальной инфраструктуры — важнейший вопрос для Северной столицы.

«Беглов не только поднял тему дисбаланса между застройкой и социальной инфраструктурой, но и показал, что он не просто планирует, а уже решает данный «горячий» вопрос. По каким-то причинам при прошлом руководстве Санкт-Петербурга этой теме не уделяли необходимого внимания. В итоге это привело к тому, что построены огромные жилые массивы, которые не обеспечены школами, детскими садами и поликлиниками», — пояснил Иван Аркатов.

По его словам, меры, которые Беглов озвучил на дебатах, решат вопрос дефицита социальных учреждений. Будут выкуплены уже готовые помещения, и из них сделают в соответствии со всеми нормами необходимые объекты социальной инфраструктуры.

«Это показывает, что руководитель Санкт-Петербурга может и умеет решать актуальные вопросы для города с федеральным центром. Помимо этого, внимания заслуживают принятые решения о «реанимировании» социальных долгостроев, а также остановка неэффективной реализации проектов бюджетных строек. Беглов разморозил социальные долгострои, придал ускорение текущим стройкам, перекрыл кислород тем, кто раньше «грел руки» на бюджетных стройках. В 2019 году разорвано 16 государственных контрактов на строительство социальных объектов. Такие дебаты показывают реальные дела и конструктивный подход Беглова к жизни города», — заключил Иван Аркатов.

Напомним, во время дебатов Амосов выразил мнение, что Широтная магистраль скоростного движения, более известная как Восточный скоростной диаметр, — «дорогая игрушка». Он предложил направить эти средства на строительство метро или на реализацию других проектов.

В свою очередь Тихонова предложила ввести в городе новую систему мониторинга экологии. По ее мнению, для сохранения «легких» Санкт-Петербурга нужно ввести мораторий на застройку зеленых зон.

В то же время Бортко считает, что для представителей местной власти нужно расширить полномочия. Кроме того, по его мнению, назначение глав администраций сможет исключить возможность коррупции.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября.