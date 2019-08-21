Политолог объяснил, почему в Европе не признается «стиль ковбоя» по покупке Гренландии

Еврокомиссия поддержала руководство Дании, которое отказалось обсуждать идею продажи Гренландии. По словам ведущего научного сотрудника Центра исследований проблем безопасности РАН, политолога и американиста Константина Блохина, в Европе не любят такой имперский стиль власти. Президент США Дональд Трамп хочет продемонстрировать в Европе свои возможности в недвижимости, которые, по его мнению, безграничны, подчеркивает политолог. Этот стиль можно описать как «стиль ковбоя», который не признается в Европе.

«Что касается вопроса Гренландии, то здесь Еврокомиссия в полной мере подписывается под позицией и поддерживает позицию, которая была выражена премьер-министром Дании и правительством Гренландии», — сказала на брифинге представитель ЕК Наташа Берто.

Блохин отмечает, что действия Трампа идут вразрез с европейской культурой. По словам эксперта, «это выглядело так, как если бы европеец пришел в костюме за стол переговоров, а затем придет какой-нибудь ковбой и положит ноги на стол».

«Кроме того, эта идея изначально звучала как самопиар Трампа. Если даже он купит эту Гренландию, то куда же такая маленькая Дания потратит 11 трлн долларов. Тем более это уже третья попытка, и Дания категорически в негативном ключе отзывалась по этому поводу. Поэтому я не думаю, что США купят ее, да и необходимости в этом нет. Если Трамп преподносит эту идею с точки зрения стратегической значимости, то это странно. Ведь Дания находится в НАТО и в ядре западного мира. США и так держат там все под контролем. Также Дания не симпатизирует России. Таким образом, реальной необходимости покупки нет», — заявил Блохин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Трампу нужны успехи, так как он всегда говорит о больших сделках, отмечает политолог. Если он купит Гренландию, то он войдет в историю.

«Желание войти в историю обусловлено тем, что это будет самое большое территориальное приобретение со стороны США. Предыдущие приобретения США ни в какое сравнение не идут с покупкой Гренландии. Трамп войдет в историю как президент США, который прирастил территорию государства в значительной степени», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее президент США Дональд Трамп подтверждал, что интересовался покупкой датской Гренландии, которая является крупнейшим островом на планете. По словам Трампа, он интересовался возможностью покупки Гренландии «стратегически». Президент США сказал, что этот вопрос «не номер один в повестке дня».

Позже власти Дании назвали шуткой планы Трампа купить Гренландию. Датские политики заявили, что остров открыт «для предпринимательства, но не для продажи».