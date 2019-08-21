Размазавший идею G8 Путин продиктовал условия капитуляции Запада по Крыму

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласились на участие России в саммите «Большой семерки» 2020 года. Как сообщают западные масс-медиа, данное предложение в ходе телефонного разговора сделал французский президент, а его американский коллега в ответ еще раз подтвердил свою давнюю позицию, что считает восстановление формата G8 «целесообразным».

Что это означает, в переводе на русский язык?

В общем, это фиксация геополитического поражения коллективного Запада в длившемся с 2014 года открытом конфликте с Россией и предложение заключить мир на «докрымских» условиях.

Впрочем, фактическое приглашение президента РФ на очередной саммит G7 оформлено так, словно речь идет о подарке «с барского плеча». Как будто ничего за эти пять с лишним лет не происходило, а если что-то и произошло, то, так и быть, добрые и ответственные западные политики готовы простить «этих русских» и даже вернуть им статус своих младших партнеров. Но не сейчас, а через год — если, «по умолчанию», Владимир Путин будет себя «хорошо вести»…

Честно говоря, это даже не смешно. Это абсурдно. С поправкой на современные реалии «гибридной войны», это как если бы Гитлер — даже не после битвы под Москвой, а после Курской дуги — предложил Сталину через год возобновить действие Договора о ненападении 1939 года: если только «кремлевский горец» будет себя «хорошо вести» и, в ожидании всеми желанного мира, как минимум немедленно прекратит боевые действия на советско-германском фронте…

Интересно, что пару дней назад та же тема поднималась в ходе недавнего визита Путина во Францию, и российский лидер тогда буквально размазал идею G8:

«Что касается «восьмерки», о которой вы сказали, так ее не существует… Это «семерка», сегодня это «семерка». Что касается возможного формата в рамках восьми государств, мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести «восьмерку» в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров, уже в рамках «семерки»… Но вообще существуют и другие международные организации, которые играют заметную, существенную роль в международных делах. Например, «двадцатка»…»

В этих путинских словах, по сути, сформулированы условия капитуляции Запада в пятилетнем противостоянии, а также целая программа дальнейшего взаимодействия России с западными «партнерами». Суть этой программы можно и, наверное, нужно изложить более развернуто, по пунктам, среди которых есть очевидные и подразумеваемые. Очевидных ровно три. Вот они.

Пункт первый. Россия не намерена возвращаться к статус-кво «докрымского» образца. В частности, к формату прежней «Большой восьмерки», которая прекратила свое существование в 2014 году исключительно по инициативе США и их союзников.

Пункт второй. Россия больше не считает формат G8 сколько-нибудь приоритетным и важным для себя в плане международной политики, поскольку в его работе не предполагается участия ни КНР, ни Индии (которые являются сегодня крупнейшими экономиками мира и стратегическими партнерами России).

Пункт третий. Несмотря на это, Россия не исключает возможности возобновления формата G8 — но только в том случае, если все лидеры «Большой семерки» проделают свой «путь в Каноссу», и с официальной целью возобновления работы «восьмерки» приедут в Россию, где их «ждут в гости» с 2014-го, надо понимать, года.

Неочевидных пунктов — гораздо больше, и пока далеко не все из них приобрели сколько-нибудь узнаваемые или даже определенные очертания. Но из того, что при наличии соответствующей оптики разглядеть все-таки удается, отметим следующее.

Пункт четвертый. Актуальная мировая «повестка дня» больше не определяется в Лондоне и Вашингтоне, а тем более — не может диктоваться оттуда всем прочим акторам мировой политики и экономики. Прежде всего — России и Китаю. Стратегическая инициатива «коллективным Западом» утрачена.

Пункт пятый. Россия не считает себя зависимой или ведомой даже перед лицом совпадения интересов враждующих между собой основных группировок западной «элиты» и их совместных действий по отношению к нашей стране, как это произошло в случае с Трампом и Макроном, признавшими необходимость ее «возвращения» в G8. Только вот Путина забыли спросить: а нужно ли это ему здесь и сейчас?

Пункт шестой. Наша страна дорого заплатила за поражение в «холодной войне» ХХ века: утратой значительной части своих территорий, населения, технологического и ресурсного потенциала. И если на Западе полагают, что поражение в «гибридной войне» XXI века окажется для них бесплатным — стоит только неизменно делать хорошую мину при плохой игре, — то они глубоко заблуждаются.

Пункт седьмой. События 2014—2019 годов, когда Россия не только выстояла под давлением коллективного Запада, но и нанесла ему ряд существенных поражений (воссоединение Крыма, победа над террористами в Сирии, блокада попыток государственного переворота в Венесуэле, конфликт США с Ираном и т.д.), резко повысили геостратегический статус нашей страны. Сегодня Россия не без оснований претендует на роль главного международного арбитра в военно-политических конфликтах любого уровня.

Пока все это — не более чем оценки открытой и, понятное дело, весьма неполной информации. Но уже совсем скоро, 24—26 августа, в Биаррице (Франция) пройдет очередной, 45-й по счету, саммит лидеров «Большой семерки», на котором отношения с Россией наверняка окажутся в фокусе внимания. А в результате обсуждения, скорее всего, будет оформлена более-менее консолидированная позиция Запада по данной проблеме.