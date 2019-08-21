Рискнувших жизнью ради спасения младенца правоохранителей наградят в Мордовии

Саранск, 21 августа. Трех сотрудников правоохранительных органов Саранска наградят медалями «За заслуги перед Республикой Мордовия» за спасение ребенка, которого родной отец пытался выбросить из окна. Госнаграды вручит глава республики Владимир Волков на мероприятии, приуроченном ко Дню российского флага, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 19 августа в одном из районов Саранска. Обезумевший от пьянства мужчина, поссорившись с женой, заперся в квартире и угрожал выбросить из окна свою пятимесячную дочь.

Трагедию удалось предотвратить: проникнув в квартиру через соседний балкон, участковый отдела полиции №1 Василий Мартынов, старший сержант полиции Виктор Ковальчук и замначальника службы пожаротушения Руслан Алукаев, рискуя собственной жизнью, обезвредили преступника и спасли малышку.

«Он был весь в крови, левой рукой он прижимал к себе девочку так, что она посинела, — вспоминает страшные события того дежурства Ковальчук. — Правой он наносил удары в лицо моему коллеге — оказывал сопротивление. Пока Василий его обездвиживал, я схватил ребенка. Девочка была в истерике, плакала. Я завернул ее в первую попавшуюся простыню, и она вдруг успокоилась и улыбнулась мне. У нее очень красивые зеленые глаза. Когда она улыбнулась, я сам чуть не прослезился!»

Проникать в квартиру наряду пришлось дважды. Правоохранители еще по прибытию увидели огромную толпу, собравшуюся под балконом третьего этажа, где действовал злоумышленник. Поругавшись с женой и приняв изрядную дозу алкоголя, 37-летний Дмитрий Иванов решил выместить злость на ребенке. Кадры страшного видео и чудесного спасения позже станут вирусными в Интернете.

В тот самый момент правоохранителям принимать решения надо было оперативно. Счет шел на секунды, и любая ошибка могла стоить жизни младенцу.

«По прибытию увидели толпу и сотрудников МЧС, они надували «купол жизни», — рассказал Мартынов. — Открыть нам дверь мужчина отказался, тогда мы постучались в соседнюю квартиру. Решили добраться до него через соседей, потому что видели, что его балкон открыт. Даже с применением спецсредств вскрывать входную дверь было слишком долго и шумно, а мужчина угрожал сделать с ребенком что-нибудь плохое».

Никто из героев не может вспомнить, кому именно принадлежала идея попасть внутрь через балкон. О своих чувствах они тоже распространяться не хотят. Говорят — действовали как будто на интуиции. Страх появился потом, когда все закончилось и стало приходить понимание, насколько страшное событие они пережили.

«Мы хотели только спасти ребенка и задержать этого человека, — пояснил Мартынов в беседе с ФАН. — Когда в первый раз проникли в квартиру, увидели там его, этот человек был весь в крови. В левой руке был ребенок, а в правой – нож. И он пригрозил ребенку расправой, поэтому нам пришлось уйти».

Вернувшись на соседский балкон, группа стала выжидать удобного момента. И дождалась. Когда злоумышленник чуть не выронил малышку с третьего этажа, Мартынов перехватил инициативу, оттолкнул Иванова и залез обратно в квартиру. Коллеги кинулись за ним. Между правоохранителями и буйным мужчиной завязалась драка. И пока Мартынов надевал на горе-папашу наручники, Ковальчук принял на себя заботу о ребенке.

«Нам поощрения не нужны, - заявили собеседники ФАН. – Для нас главное, чтобы ребенок был цел и здоров, чтобы девочка росла здоровой и счастливой. Конечно, мы будем дальше следить за ее судьбой, чтобы у нее все было хорошо».

По итогам происшествия Следственный комитет Саранска возбудил в отношении Дмитрия Иванова уголовное дело по статье «Покушение на убийство».