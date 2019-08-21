Поэт раскритиковал выпад Ефремова в адрес главы МВД

Москва, 21 августа. Российский поэт Александр Бойцов раскритиковал актера Михаила Ефремова за выпад в адрес министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Он опубликовал стихотворное обращение к артисту.

Ранее Ефремов в стихотворной форме обратился к главе МВД. Его возмутило, что актера театра «Современник» арестовали на восемь суток за ношение форменной одежды сотрудника ДПС и мелкое хулиганство. В ответ на это Михаил Ефремов записал видеообращение к министру Колокольцеву, в котором высказал свои претензии.

Александр Бойцов раскритиковал Ефремова. Из его стихов следует, что необходимо различать перевоплощение актеров в представителей правоохранительных органов на сцене, съемочной площадке и скандальную видеозапись с участием актера театра «Современник».

«Наш дорогой лауреат, нельзя плевать народу в душу. Патриотический виват передавай дружку Орлуше», — резюмировал Александр Бойцов, слова которого приводит SM-News.

Ранее стало известно, что полиция Москвы задержала актера театра «Современник», который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, надел форму инспектора ГИБДД, после чего был в таком виде снят на камеру прохожими. Позже стало известно, что форму сотрудника Госавтоинспекции актеру предоставил его приятель для съемок в клипе, однако артист распорядился одеждой по-своему.

В отношении артиста было составлено два административных протокола по статьям «Незаконное ношение форменной одежды» и «Мелкое хулиганство». Последняя предусматривает наказание в виде административного ареста на восемь суток.

Напомним, в Сети появился скандальный ролик, на кадрах которого якобы «пьяный сотрудник ГИБДД» курит возле Кремля.