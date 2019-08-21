Ливийские бандиты потребовали выкуп за похищенных россиян

Москва, 21 августа. Похитители требовали за освобождение моряков миллион долларов за каждого, сообщил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич на пресс-конференции «Пытки в тюрьмах Ливии и правовые механизмы защиты российских граждан», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Малькевича, спустя полгода после задержания российских моряков похитители стали требовать выкуп. Однако греческая компания-судовладелец сразу отказалась платить, отметил глава Фонда.

«Есть мнение, что ливийцы понимают и принимают только деньги и оружие. В случае с нашими ребятами дело вообще не в деньгах: обнаглевшие бандиты требуют современное оружие и выдвигают «хотелки» политического характера, чуть ли не диктуя набор ультиматумов для МИД России», — отметил Малькевич.

Глава организации сообщил, что в данный момент в ливийском плену находятся двое граждан России. При этом, по его словам, в одной из тюрем есть русскоговорящие люди.

Иностранных дипломатов на территории Ливии нет, отметил Малькевич. По его словам, 90% дипломатов зарубежных стран не собираются ехать в африканскую страну, поскольку там небезопасно — их могут убить или похить с целью выкупа. Малькевич уверен, что только скоординированное международное давление и борьба с ливийским терроризмом помогут освободить похищенных россиян.

Танкер «Теметерон», на котором были российские моряки, был задержан в конце июня 2016 года. Ливийские власти обвинили моряков в якобы контрабанде нефтепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы. В начале августа двое российских моряков были освобождены из ливийской тюрьмы и вернулись на родину.