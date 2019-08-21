Суд оставил под арестом участника массовых беспорядков в Москве Айдара Губайдулина

Москва, 21 августа. Московский городской суд оставил под стражей участника массовых беспорядков в Москве 27 июля Айдара Губайдулина.

Губайдулина задержали 9 августа по подозрению в участии в массовых беспорядках на незаконных митингах в столице 27 июля. Своей вины он не признает. ему грозит от трех до восьми лет колонии. Он останется под стражей до 9 октября.

По словам следователя, участники массовых беспорядков «кидали камни и бутылки, распыляли газ» в сторону правоохранителей, а также «перекрыли дорогу на Садовом кольце».

В Москве 27 июля прошел один из незаконных митингов так называемой «оппозиции», который организовали сторонники скандального блогера Алексея Навального. Их не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей.

К примеру, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли более 14% липовых подписей, кроме того, в ее подписных листах нашли подписи мертвецов. Также сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из столичных квартир «фабрику по рисовке подписей». По аналогичным незаконным схемам действовали и другие соратники Навального, в том числе Илья Яшин и Дмитрий Гудков.

Провокаторы на несанкционированном митинге вели себя крайне агрессивно: провоцировали правоохранителей, кидали в них бутылки, куски асфальта и даже мусорные баки. Росгвардейцы и полицейские вели себя максимально аккуратно и делали все возможное, чтобы обеспечить безопасность граждан.