Порошенко вновь уехал отдыхать в Норвегию

Киев, 21 августа. Бывший президент Украины Петр Порошенко вновь отправился вместе с семьей на отдых в Норвегию. Политик был замечен очевидцами, когда сходил с самолета в городе Олесунн.

«Он прилетел в воскресенье 18-го числа из Киева, аэропорт «Жуляны». Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH», — приводят свидетельства пассажиров «Украинские новости».

Издание отмечает, что тот же самый самолет доставил Порошенко в испанскую Малагу в 2016 году. Отметим, что Порошенко часто летает за границу вместе с семьей. Они посещали Стамбул, Европу (в частности, Норвегию), но больше всего экс-президент любит курорт на Мальдивах, который стал причиной скандала, разразившегося в январе 2018 года.

По информации украинских СМИ, новогодний отдых обошелся бюджету в 500 тыс. долларов. Примечательно, что мальдивский вояж заинтересовал Госбюро расследований Украины, которое инициировало по данному факту расследование.

В конце июля Порошенко и его семья покинули Украину. Часть семьи отправилась в Дубай с пересадкой в Стамбуле (через ОАЭ проходит маршрут на Мальдивские острова), другая часть — в Мюнхен. Это стало поводом для появления слухов о том, что бывший президент сбежал из страны, чтобы не попасть за решетку. Однако в начале августа политик вернулся в Киев.

Отметим, что Порошенко стал фигурантом уже 13 уголовных дел. Экс-президент подозревается в коррупции, превышении полномочий, отмывании денег и даже госизмене. Последнее обвинение связано с решением Порошенко отправить в Керченский залив украинские военные суда, которые вторглись в российские воды и не отвечали на требования российских пограничников остановиться.