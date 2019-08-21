WorldSkills Conference 2019 пройдет в Казани

Казань, 21 августа. Международная конференция WorldSkills Conference пройдет 23 и 24 августа в Казани в рамках 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.

Мероприятие станет перспективной площадкой для дискуссий по экономическим и социальным темам. Эксперты совместно выработают решения в области развития систем образования, кадровых вопросов и тенденций рынка труда.

Запланировано более 30 тематических сессий, в которых примут участие не только молодые участники чемпионата, но и представители власти различных уровней, а также предприниматели, ученые, аналитики, индустриальные партнеры, мировые эксперты в сфере футурологии, риск-инжиниринга, образования, зеленой экономики, цифровизации и автоматизации из 80 стран.

Структурно конференция будет состоять из трех ключевых треков, первый будет посвящен переменам в экономике и обществе, второй – общественным явлениям, а третий – трансформациям экологических процессов. Все три сферы будут обсуждаться преимущественно в контексте их влияния на подходы к подготовке трудовых кадров.

«Деловая программа 2019 года стала самой масштабной в истории движения, а, судя по ее содержанию и списку спикеров, – еще и наиболее амбициозной. Мы можем с гордостью заявить, что реализовали свои стремления создать настоящий WorldSkills – форум представителей сферы профессионального образования и подготовки кадров по рабочим специальностям со всего мира», – заявил президент WorldSkills International Саймон Бартли.

Конференция откроется пленарным заседанием, в котором примет участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Также спикерами заседания выступят: региональный директор Международной организации труда (МОТ) Хайнц Коллер, глобальный директор по образованию группы Всемирного банка Хайме Сааведра, региональный представитель Champion Trust в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Океании и основатель Botanica Аддис Амелия, ученый, риск-аналитик, автор книг «Черный лебедь» и «Антихрупкость» Нассим Талеб. А главными темами встречи станут возможности усиления кооперации с целью развития человеческого потенциала в условиях изменения климата, глобализации и технологической революции.

Знаковым событием конференции станет дискуссия Нассима Талеба и Дмитрия Пескова, спецпредставителя президента РФ по цифровому и технологическому развитию, директора направления «Молодые профессионалы» АСИ. Эксперты обсудят суть риск-инжиниринга и перспективы его применения для совершенствования инструментов управления и создания мощной конкурентоспособной экономики. Гости дискуссии больше узнают о том, почему традиционный риск-менеджмент, который применяют государственные органы и компании сегодня, оказывается непродуктивным; объяснят перспективы инвестиций в риск.

«В настоящее время система обучения и подготовки кадров претерпевает существенные изменения, которые диктует эра цифровизации. Да и вопрос о том, с кем строить цифровую экономику будущего, остается открытым. Уверен, что чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 и международная конференция, в частности, станут уникальной площадкой для разработки решений, нацеленных на развитие компетенций тех людей, которые должны создавать прорывы, формировать новые рынки и строить экономику будущего», — прокомментировал замыслы организаторов Песков.

Впервые в рамках конференции будет организована и зона Future Skills («профессий будущего»), а также национальный трек. Практики подготовки, отработанные на треке, в дальнейшем используют для подготовки трудовых кадров по всей стране.