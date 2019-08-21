WorldSkills Conference 2019 пройдет в Казани

Казань, 21 августа. Международная конференция WorldSkills Conference пройдет 23 и 24 августа в Казани в рамках 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.
Мероприятие станет перспективной площадкой для дискуссий по экономическим и социальным темам. Эксперты совместно выработают решения в области развития систем образования, кадровых вопросов и тенденций рынка труда.
Запланировано более 30 тематических сессий, в которых примут участие не только молодые участники чемпионата, но и представители власти различных уровней, а также предприниматели, ученые, аналитики, индустриальные партнеры, мировые эксперты в сфере футурологии, риск-инжиниринга, образования, зеленой экономики, цифровизации и автоматизации из 80 стран.
Структурно конференция будет состоять из трех ключевых треков, первый будет посвящен переменам в экономике и обществе, второй – общественным явлениям, а третий – трансформациям экологических процессов. Все три сферы будут обсуждаться преимущественно в контексте их влияния на подходы к подготовке трудовых кадров.
«Деловая программа 2019 года стала самой масштабной в истории движения, а, судя по ее содержанию и списку спикеров, – еще и наиболее амбициозной. Мы можем с гордостью заявить, что реализовали свои стремления создать настоящий WorldSkills – форум представителей сферы профессионального образования и подготовки кадров по рабочим специальностям со всего мира», – заявил президент WorldSkills International Саймон Бартли.
Конференция откроется пленарным заседанием, в котором примет участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Также спикерами заседания выступят: региональный директор Международной организации труда (МОТ) Хайнц Коллер, глобальный директор по образованию группы Всемирного банка Хайме Сааведра, региональный представитель Champion Trust в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Океании и основатель Botanica Аддис Амелия, ученый, риск-аналитик, автор книг «Черный лебедь» и «Антихрупкость» Нассим Талеб. А главными темами встречи станут возможности усиления кооперации с целью развития человеческого потенциала в условиях изменения климата, глобализации и технологической революции.
Знаковым событием конференции станет дискуссия Нассима Талеба и Дмитрия Пескова, спецпредставителя президента РФ по цифровому и технологическому развитию, директора направления «Молодые профессионалы» АСИ. Эксперты обсудят суть риск-инжиниринга и перспективы его применения для совершенствования инструментов управления и создания мощной конкурентоспособной экономики. Гости дискуссии больше узнают о том, почему традиционный риск-менеджмент, который применяют государственные органы и компании сегодня, оказывается непродуктивным; объяснят перспективы инвестиций в риск.
«В настоящее время система обучения и подготовки кадров претерпевает существенные изменения, которые диктует эра цифровизации. Да и вопрос о том, с кем строить цифровую экономику будущего, остается открытым. Уверен, что чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 и международная конференция, в частности, станут уникальной площадкой для разработки решений, нацеленных на развитие компетенций тех людей, которые должны создавать прорывы, формировать новые рынки и строить экономику будущего», — прокомментировал замыслы организаторов Песков.
Впервые в рамках конференции будет организована и зона Future Skills («профессий будущего»), а также национальный трек. Практики подготовки, отработанные на треке, в дальнейшем используют для подготовки трудовых кадров по всей стране.
«Для того, чтобы ответить на вопрос: «Как подготовить профессионалов для экономики будущего?» необходимо обсуждать, осмыслять, анализировать доступные практики, которые существуют уже сейчас. Нужно искать практичные решения для комплексного набора навыков будущего. Поэтому важно использовать платформу мирового чемпионата для того, чтобы поделиться своими наработками и познакомиться с лучшими мировыми практиками в области профессионального образования и кадровой подготовки», — подчеркнула официальный делегат России в WorldSkills International Екатерина Лошкарева.