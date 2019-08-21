Эксперт объяснил, зачем Трампу понадобилась Гренландия

Москва, 21 августа. Президентом США Дональдом Трампом, заинтересовавшимся возможной покупкой Гренландии, движет прагматизм, который стал для американцев своего рода идеологией. Об этом Федеральному агентству новостей заявил член Изборского клуба, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Коровин объяснил, зачем Трампу понадобилась датская Гренландия.

«Идеология американцев — прагматизм, — напомнил он. — Если помножить его на убежденность, что все на свете покупается за деньги, так как имеет свою цену, то получим идею Трампа о покупке Гренландии. Не даром его все зовут бизнесменом! Во-первых, это выгодно. Покупка Гренландии открывает США более широкую дорогу в Арктику, а там углеводороды. А углеводороды, особенно много — это выгодно. Во-вторых, Гренландия — это вопрос безопасности. Вернее, опасности, которая может грозить русским, если американские ракеты и военные базы — а американцы всегда начинают с военных баз — окажутся в Гренландии, то есть у самой макушки русских. «Вот это будет здорово, это будет великолепно, это будет замечательно», — как выразился бы сам Трамп».

Кроме того, по мнению собеседника ФАН, еще со времен первых колонизаторов интересы местного населения учитывать принято не было, и этот подход унаследовали современные американские политические элиты.

«Ну, и в-третьих, а что такого он необычного предложил, что премьер Дании Метте Фредериксен так возбудилась? Ведь если для отцов-основателей Америка, населенная миллионами индейцев, виделась пустым пространством, то что уж говорить о Гренландии с ее 58 тысячами жителей — просто большой каток на краю земли рядом с нефтью и газом над головой у русских», — заметил Коровин.

«Аляску же купили в конце концов. Сколько стоит этот ваш каток?» — приводит пример логики Трампа директор Центра геополитических экспертиз.

Напомним, что американский лидер принял решение отложить встречу с премьером Дании Метте Фредериксен, которая должна была состояться 2–3 сентября, из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии. Напомним, остров входит в состав Дании с правами широкой автономии.