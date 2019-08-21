Путин и Макрон отвергли идею о расширении «нормандского формата», уверен эксперт

Москва, 21 августа. Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на прошедшей 19 августа встрече окончательно отвергли идею о расширении «нормандского формата» включением в число переговорщиков новых игроков. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По его мнению, идея пятого и шестого президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского привлечь США и Великобританию изначально была бессмысленной, поскольку предполагала включение в формат новых сторон без расширения и углубления повестки.

Инициатива политиков не создает никаких новых эффективных механизмов для минских соглашений, уверен Чеснаков.

«Очевидно, что те заявления, которые были сделаны президентами России и Франции на встрече 19 августа, свидетельствуют, что обе стороны, участвующие в ныне существующем «нормандском формате», считают это предложение по расширению неприемлемым», — цитирует эксперта KP.Ru.

Он указал, что Киев, предлагая расширить «нормандский формат», на самом деле тянет время, не выполняя возложенные на него обязательства. При этом увеличение количества сторон усилит давление на Россию, чего, по словам Чеснакова, и добивается Украина. Расширение формата, считает эксперт, будет способствовать заморозке гражданской войны на юго-востоке Украины.

Напомним, внутриукраинский конфликт начался в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации.

Тема поднимается и в рамках «нормандского формата», встречи в рамках которого проводятся и на уровне министров иностранных дел четырех стран, и на экспертном уровне. Однако украинская сторона, несмотря на все принятые документы, продолжает нарушать минские соглашения.

На встрече с французским коллегой в форте Брегансон российский лидер подчеркнул, что альтернативы «нормандскому формату» не существует.

Комментируя предложение Зеленского о расширении формата, член Совета Федерации Владимир Джабаров отметил, что урегулирование украинского кризиса является сугубо европейским делом, и США не имеют к нему никакого отношения.