Малькевич назвал ответственных за беспредел в ливийских тюрьмах

Москва, 21 августа. Ответственность за беспредел в ливийских тюрьмах несут конкретные официальные лица Триполи, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич на пресс-конференции «Пытки в тюрьмах Ливии и правовые механизмы защиты российских граждан», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам президента Фонда, режим, который установился в Триполи, бандитский и террористический.

«Трое официальных лиц несут персональную ответственность за то, что творится в ливийских «концлагерях». Это глава МИД ПНС , премьер-министр ПНС, председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри. Они ведут себя как преступники и покрывают террористов», — заявил Малькевич на пресс-конференции.

Глава организации добавил, что Фонд защиты национальных ценностей будет на всех уровнях поднимать вопрос о необходимости учреждения специального международного трибунала по преступлениям официального режима в Ливии.

Ранее Малькевич сообщил, что надзиратели ливийских тюрем применяют средневековые пытки к заключенным. При этом некоторые надзиратели, по словам главы ФЗНЦ, издеваются над узниками ради удовлетворения своих садистских наклонностей.