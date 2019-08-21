Журавко привел ужасающие факты «самоуничтожения» ВСУ путем массовых самоубийств

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко бьет тревогу: от украинского народа скрывают правду о том, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически самоуничтожаются в результате массовых самоубийств. Украинский политик на основе попавших в его руки документов приводит ужасающую статистику роста суицидов в ВСУ. Однако, по мнению Журавко, данные, которые приводятся в закрытых документах, сильно занижены, на самом деле самоубийств гораздо больше.

«Армия Украины самоуничтожается путем массовых самоубийств» — так называется заметка Журавко в Facebook. В статье говорится, что, согласно официальным данным, в течение 2017 года в ВСУ в результате самоубийств погибло 100 военнослужащих, показатели за другие годы не менее удручающие. Серьезные потери несут войска любого рода, особенно показательно, что суициды распространены в элите украинской армии. Речь идет о высокомобильных десантных войсках (аналог ВДВ), силах специальных операций и других подразделениях, задействованных в гражданской войне на востоке Украины.

В комментарии Федеральному агентству новостей Алексей Журавко, проанализировав приведенную статистику, объяснил, что заставляет военнослужащих ВСУ сводить счеты с жизнью.

«Это связано с несколькими факторами, — говорит он. — Самый главный — украинские военные, в первую очередь офицерский состав, участвующие в боевых действиях, понимают, что они убивают таких же украинцев. Это приводит к тому, что армия деморализована. Авторы доклада, хотя и завуалированно, но очень четко намекают, что население Украины по большей части считает военных убийцами. Особенно это относится к ВДВ-шникам и к бойцам других подразделений, участвующих в АТО, которую теперь переименовали в ООС (Операцию специальных сил)».

По словам Журавко, о конфликтах военных с местным населением он знает не только из документов, но и по рассказам свидетелей, участвовавших в военных действиях в Донбассе в составе ВСУ.

«Естественно, все это сильно угнетает украинских военнослужащих, в первую очередь психологически, — говорит собеседник ФАН. — Но это не единственная проблема. В документе четко говорится о низких зарплатах в ВСУ — этих денег не хватает на нормальное существование, что тоже является деморализующим фактором. Вечная нехватка медицинского оборудования, нет лекарств, халатное отношение командиров и так далее».

Говорить о какой-то психологической помощи украинским военным также не приходится: люди выплывают сами, как могут, а могут далеко не все, говорит Алексей Журавко.

«Представьте себе, когда бойцам говорят: «У нас сильная армия». А элементарно не хватает продуктов, казармы разваливаются, помыться негде. Все это очень угнетает, и люди накладывают на себя руки просто от безысходности», — говорит собеседник ФАН.

Не лучше ситуация и с теми, кто уже демобилизовался, особенно с получившими увечья или травмы, в том числе психологические.

«Справку нужную не получить, на работу не устроиться, поскольку большинство работодателей не рвется брать АТО-шников. Ну, и куда такой бедолага идет? Он уходит в штопор: пьянка, наркотики, участие в бандах со всеми вытекающими. Так что приведенная статистика явно сильно занижена, могу судить по информации, полученной от тех, кто помнит ситуацию в 2014–2015 годах. Просто сейчас многое скрывается. Власти боятся, что военные, узнав, сколько их гибнет на самом деле, поймут, что их попросту превратили в пушечное мясо. Но самое главное — военные не могут пережить то, что во многих украинских областях, особенно на востоке, их считают убийцами и захватчиками. Так что, думаю, мы еще узнаем страшную правду о реальном положении дел в украинской армии», — резюмировал Алексей Журавко.

Гражданская война на востоке Украины, ставшая следствием государственного переворота, идет с весны 2014 года. В ходе вооруженного конфликта погибли более 13 тысяч человек, основная часть погибших — мирные жители. Более 30 тысяч человек были ранены, вынужденными переселенцами стали до полутора миллиона местных жителей. В украинской армии значительную долю потерь составляет гибель военных в результате самоубийств, что вынуждено было признать командование ВСУ.